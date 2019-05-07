Происшествия

31 минуту назад

Липецкая область признана лидером рейтинга самой развитой инфраструктуры для инвалидов

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#доступная среда
Липецкая область признана лидером рейтинга самой развитой инфраструктуры для инвалидов

Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане)

Рейтинг по итогам 2018 года возглавила Липецкая область, где 96,6% объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступны для тех, чьи физические возможности постоянно или временно ограничены.

На втором месте — Республика Коми (94%), далее идут Республика Марий Эл (91,6%), Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).

Регионами с наименее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью стали Хакасия (28,1%), а также Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

По данным Минтруда, в целом по России доля доступных для инвалидов социальных объектов составляет 64,1%. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился примерно на 6%, сообщает RT.
3 137
#доступная среда

Комментарии (3)

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ИНВАЛИД

10 минут назад
Большинство как я сидим дома ,смотрим целыми днями телевизор и сидим в интернете ! Большинство из нас хотели бы найти себя в этой жизни ,работать по возможности и даже создать семью ,но есть одно но -это СТРАХ ,страх к окружающим ,СТРАХ к окружающей действительности ! СТРАХ все сильнее поглощает конкретно меня , боязнь всего вокруг окутывает меня и связывает мои руки и волю и с каждым разом все сильней и сильней затягивает и порой думаешь ,а не в голове в моей дело ? а ? может быть зря все я накручиваю и сам себя топлю ,вгоняя в депрессию - это же первая стадия шизофрении ! Думал выбросить все страхи и ужасы из своей головы -ВЫБРОСИЛ ! Но было уже поздно -время моей молодости ушло ,ушли и не реализовнные мечты и желания ,а знаете почему ? Да потому ,что нужно всегда жить с ВЕРОЮ , С БОГОМ внутри и тогда все было бы хорошо и инвалидность -это не приговор и не причина складывать руки и загонять себя в четыре стены !!!!!!
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Прохожий

23 минуты назад
Сразу вспомнил неправильную укладку тактильной плитки для инвалидов по всему городу. Как пример перед переходами через дорогу вместо "стой" - "иди".
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автоблогер

25 минут назад
Япoнцы придумали cпециальнoе жидкoе cтеклo для автo что бы защитить егo от пыли, грязи и царапин с вoдоотталкивающим эффектом. Реальная экoномия на мойке и выглядит машина вcегда как новая, я cвою бoльше меcяца не мыл. вот убедитесь сам затеcтил ---- https://my.su/driver
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