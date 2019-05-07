31 минуту назад
Липецкая область признана лидером рейтинга самой развитой инфраструктуры для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане)
На втором месте — Республика Коми (94%), далее идут Республика Марий Эл (91,6%), Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).
Регионами с наименее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью стали Хакасия (28,1%), а также Ивановская (29,7%), Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).
По данным Минтруда, в целом по России доля доступных для инвалидов социальных объектов составляет 64,1%. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился примерно на 6%, сообщает RT.
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