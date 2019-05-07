Общество

46 минут назад

На «Тербунском рубеже» откроют бюст маршалу Баграмяну

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#Тербунский рубеж
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На «Тербунском рубеже» откроют бюст маршалу Баграмяну

В День Победы на территории мемориала  в селе Озерки Тербунского района  торжественно откроют бюст дважды Героя Советского Союза,   маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. 

На мемориальном комплексе «Тербунский рубеж» в селе Озерки 9 мая пройдут мероприятия посвященные Дню Победы.

В 11.30 состоится театрализованное представление, после которого будет торжественно открыт  бюст Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну работы липецкого скульптора Андрея Сулина. 

Маршал Баграмян в период Великой Отечественной войны в 1941 году  был одним из руководителей Юго-Западного фронта, участником Елецкой операции и ожесточённых боев с фашистами в Тербунском районе. Бюст установят рядом с памятником ещё одному Герою –  уроженцу Озерков Гавриилу Разинкову, командиру батареи истребительно-противотанкового артиллерийского полка, мужественно сражавшемуся и погибшему в битве за освобождение Украины в 1944 году. 

Праздник 9 Мая для тербунцев очень значимый.  Здесь была линия огня, велись тяжелейшие сражения с врагом. Через территорию района прошло 5 танковых и 7 кавалерийских корпусов, 10 стрелковых дивизий. В июле 1942 года незадолго до знаменитого Прохоровского танкового сражения близ деревень Красная Поляна и Озерки сошлись в бою около 350 единиц боевой техники. По предварительным данным (исследования не завершены) потери советских войск на тербунской земле превысили 27 тысяч человек.  Поисковые отряды ежегодно ведут поисковые работы. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня на "Тербунском рубеже" с почестями предают земле останки  найденных погибших бойцов. В прошлом году их было двадцать, в 2019-м, спустя 74 года после победных салютов, – с полей былых сражений поднято ещё 18 солдат Великой Отечественной.  

Память павших защитников Родины чтут в каждой тербунской семье. Более 10 тысяч жителей района ушли на войну, свыше шести тысяч из них отдали жизни за Победу. Девять тербунцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Фото: www.armenia.im


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#Тербунский рубеж
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Комментарии (1)

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автоблогер

25 минут назад
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