На «Тербунском рубеже» откроют бюст маршалу Баграмяну

В День Победы на территории мемориала в селе Озерки Тербунского района торжественно откроют бюст дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Христофоровича Баграмяна.

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На мемориальном комплексе «Тербунский рубеж» в селе Озерки 9 мая пройдут мероприятия посвященные Дню Победы.В 11.30 состоится театрализованное представление, после которого будет торжественно открыт бюст Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну работы липецкого скульптора Андрея Сулина.Маршал Баграмян в период Великой Отечественной войны в 1941 году был одним из руководителей Юго-Западного фронта, участником Елецкой операции и ожесточённых боев с фашистами в Тербунском районе. Бюст установят рядом с памятником ещё одному Герою – уроженцу Озерков Гавриилу Разинкову, командиру батареи истребительно-противотанкового артиллерийского полка, мужественно сражавшемуся и погибшему в битве за освобождение Украины в 1944 году.Праздник 9 Мая для тербунцев очень значимый. Здесь была линия огня, велись тяжелейшие сражения с врагом. Через территорию района прошло 5 танковых и 7 кавалерийских корпусов, 10 стрелковых дивизий. В июле 1942 года незадолго до знаменитого Прохоровского танкового сражения близ деревень Красная Поляна и Озерки сошлись в бою около 350 единиц боевой техники. По предварительным данным (исследования не завершены) потери советских войск на тербунской земле превысили 27 тысяч человек. Поисковые отряды ежегодно ведут поисковые работы. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня на "Тербунском рубеже" с почестями предают земле останки найденных погибших бойцов. В прошлом году их было двадцать, в 2019-м, спустя 74 года после победных салютов, – с полей былых сражений поднято ещё 18 солдат Великой Отечественной.Память павших защитников Родины чтут в каждой тербунской семье. Более 10 тысяч жителей района ушли на войну, свыше шести тысяч из них отдали жизни за Победу. Девять тербунцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.