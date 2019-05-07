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В Липецке ударят по пьянству автопробегом

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#автопробег #крестный ход
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В Липецке ударят по пьянству автопробегом

В Липецке пройдет "Крестный объезд" против пьянства и наркомании

18 мая по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Липецкого и Задонского Никона состоится крестный объезд «За трезвость!», маршрут которого пройдет по объездному транспортному кольцу вокруг г. Липецка.

Для проведения крестного объезда Липецкое православное общество «Трезвение» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 – 2019» предоставит 4 автобуса вместимостью 200 человек.

Сбор участников мероприятия в 10.30 в храме преподобного Сергия Радонежского  Липецка.

Перед началом крестного объезда в храме преподобного Сергия Радонежского состоится молебен о трезвении страждущих, который совершит председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин, а в пути священником будут возглашены сугубые прошения о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании, сообщает Первое липецкое благочиние.

Фото: narkolog48.ru
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#автопробег #крестный ход
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Комментарии (6)

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18 минут назад
И в чем смысл круги нарезать на 4 автобусах. Ну проехали и что все синерылые и нарки конченные стали жить в здравии и трезвой жизнью. Они хоть знают , что такое трезвая жизнь. Трезво жить-на это сила духа нужна. Это отсечение пороков!!!
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автоблогер

23 минуты назад
Япoнцы придумали cпециальнoе жидкoе cтеклo для автo что бы защитить егo от пыли, грязи и царапин с вoдоотталкивающим эффектом. Реальная экoномия на мойке и выглядит машина вcегда как новая, я cвою бoльше меcяца не мыл. вот убедитесь сам затеcтил ---- https://my.su/driver
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Я

30 минут назад
А что Бог уже разрешил не пешком милости просить, а ездя на бесовском транспорте?
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ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ !

52 минуты назад
Однажды я выслушав одного алкоголика и понял ,что он "ИЩЕТ СПАСЕНИЕ " , спасение в выпитой бутылки ,но он заблуждается и очень жаль ,что как он и еще несколько алкоголиков не понимают ,что не там они ищут спасение ! Это САТАНА словно троянский вирус нашла уязвимость в их душах и всячески ,любыми способами находит иструменты ,чтобы алкоголик все сильней и сильней впал в уныние и в отчаяние ! СПАСЕНИЕ можно найти только придя в ХРАМ или в ЦЕРКОВЬ ,но только искреннне ,без принуждения пойти и покаяться ,исповедоваться и причаститься и не один раз ,а в каждое время ,по возможности и делать добрые ,безкорыстные дела ,но помнить о том ,что когда вы помогаете кому -ТО не ждите в ответ спасибо и так каждый раз и вы не заметите как выличиться душа алкоголика !
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НЕ ПАТРИОТ

58 минут назад
Хорошего здесь только то, что "по объездному транспортному кольцу"...
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1111

59 минут назад
а за чей счет автопробег на автобусах Липецк-Москва??? Бог в душе а не в Кадиле...
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