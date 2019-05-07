Происшествия
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В Липецке ударят по пьянству автопробегом
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В Липецке пройдет "Крестный объезд" против пьянства и наркомании
18 мая по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Липецкого и Задонского Никона состоится крестный объезд «За трезвость!», маршрут которого пройдет по объездному транспортному кольцу вокруг г. Липецка.
Для проведения крестного объезда Липецкое православное общество «Трезвение» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 – 2019» предоставит 4 автобуса вместимостью 200 человек.
Сбор участников мероприятия в 10.30 в храме преподобного Сергия Радонежского Липецка.
Перед началом крестного объезда в храме преподобного Сергия Радонежского состоится молебен о трезвении страждущих, который совершит председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин, а в пути священником будут возглашены сугубые прошения о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании, сообщает Первое липецкое благочиние.
Фото: narkolog48.ru
Для проведения крестного объезда Липецкое православное общество «Трезвение» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 – 2019» предоставит 4 автобуса вместимостью 200 человек.
Сбор участников мероприятия в 10.30 в храме преподобного Сергия Радонежского Липецка.
Перед началом крестного объезда в храме преподобного Сергия Радонежского состоится молебен о трезвении страждущих, который совершит председатель Липецкого православного общества «Трезвение» иерей Вячеслав Колягин, а в пути священником будут возглашены сугубые прошения о духовном и телесном исцелении страждущих от недугов пьянства и наркомании, сообщает Первое липецкое благочиние.
Фото: narkolog48.ru
6 441
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22 минуты назадПроисшествия
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автоблогер
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