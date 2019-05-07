Липчанину нанесли 14 ножевых ранений

Причина жестокой расправы пока не ясна.

В редакцию GOROD48 позвонила жительница Добринского района Виктория Зиятдинова и рассказала о жутком преступлении, жертвой которого стал ее 41-летний дядя Павел Татанкулов.



- Это было где-то в 23 часа 5 мая в поселке Политотдел. Павел вернулся домой с дня рождения его друга выпившим. Позже к его дому приехали жители села Васильевка Владимир и Алексей Богомоловы. Они приходятся друг другу отцом и сыном. Мужчины вызвали дядю на улицу. Тот вышел и попал под нож. После того, как дядя упал, они убежали, - говорит племянница потерпевшего.



По словам Виктории Зиятдиновой, ее дядя дополз до дома соседа и сумел сказать всего одно слово: «Помоги!» Сосед побежал к родной сестре Павла, и уже та вызвала полицию и медиков.



- В луже крови полицейские обнаружили какой-то телефон. Просмотрев контакты, они выяснили, что телефон принадлежал Алексею Богомолову. Ночью полиция задержала и Алексея, и его отца. Старший Богомолов, Владимир, взял всю вину на себя, поэтому Алексея отпустили, - говорит Виктория.



Павел Татанкулов, по словам его родственников, получил 14 ножевых ранений, восемь из которых - глубоко проникающие, тяжелые.



- В данный момент он находится в реанимации районной больницы в тяжелом состоянии. Вчера медики дважды запускали ему сердце, которое останавливалось. Врачи не могут стабилизировать его, чтобы отправить в областную клиническую больницу в Липецк, - говорит племянница потерпевшего.



Виктория уверена, что Владимиру Богомолову вне зависимости от исхода преступления все сойдет с рук. Мол, все знают, что у него проблемы с психикой, что он имеет диагноз, который спасет его от тюрьмы. Именно поэтому он и взял всю вину на себя.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111-й УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью. Сегодня подозреваемый в преступлении будет отправлен в суд за избранием ему меры пресечения. Следствие будет настаивать на его аресте, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Мотивом преступления, по данным правоохранительных органов, была ссора между Павлом Татанкуловым и Богомоловыми. Поздно вечером 5 мая Богомоловы приехали в Политотдел, чтобы разрешить конфликт. Точку в разговоре поставил нож.



на фото: Павел Татанкулов (фото представлено Викторией Зиятдиновой)

