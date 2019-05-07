Происшествия

сегодня, 12:20

Липчанину нанесли 14 ножевых ранений

10 1872
#поножовщина
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Липчанину нанесли 14 ножевых ранений

Причина жестокой расправы пока не ясна.

В редакцию GOROD48 позвонила жительница Добринского района Виктория Зиятдинова и рассказала о жутком преступлении, жертвой которого стал ее 41-летний дядя Павел Татанкулов.

- Это было где-то в 23 часа 5 мая в поселке Политотдел. Павел вернулся домой с дня рождения его друга выпившим. Позже к его дому приехали жители села Васильевка Владимир и Алексей Богомоловы. Они приходятся друг другу отцом и сыном. Мужчины вызвали дядю на улицу. Тот вышел и попал под нож. После того, как дядя упал, они убежали, - говорит племянница потерпевшего.

По словам Виктории Зиятдиновой, ее дядя дополз до дома соседа и сумел сказать всего одно слово: «Помоги!» Сосед побежал к родной сестре Павла, и уже та вызвала полицию и медиков.

- В луже крови полицейские обнаружили какой-то телефон. Просмотрев контакты, они выяснили, что телефон принадлежал Алексею Богомолову. Ночью полиция задержала и Алексея, и его отца. Старший Богомолов, Владимир, взял всю вину на себя, поэтому Алексея отпустили, - говорит Виктория.

Павел Татанкулов, по словам его родственников, получил 14 ножевых ранений, восемь из которых - глубоко проникающие, тяжелые.

- В данный момент он находится в реанимации районной больницы в тяжелом состоянии. Вчера медики дважды запускали ему сердце, которое останавливалось. Врачи не могут стабилизировать его, чтобы отправить в областную клиническую больницу в Липецк, - говорит племянница потерпевшего.

Виктория уверена, что Владимиру Богомолову вне зависимости от исхода преступления все сойдет с рук. Мол, все знают, что у него проблемы с психикой, что он имеет диагноз, который спасет его от тюрьмы. Именно поэтому он и взял всю вину на себя.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111-й УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью. Сегодня подозреваемый в преступлении будет отправлен в суд за избранием ему меры пресечения. Следствие будет настаивать на его аресте, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Мотивом преступления, по данным правоохранительных органов, была ссора между Павлом Татанкуловым и Богомоловыми. Поздно вечером 5 мая Богомоловы приехали в Политотдел, чтобы разрешить конфликт. Точку в разговоре поставил нож.

на фото: Павел Татанкулов (фото представлено Викторией Зиятдиновой) 

10 1872
#поножовщина
1

Комментарии (10)

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Нонка

10 минут назад
Че за татаро-монгол Дифективный?
ответить

Ссора ссорой,

22 минуты назад
Но за ножи,одни пед .рилы хватаются,чмыри и опущенцы.
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автоблогер

25 минут назад
Япoнцы придумали cпециальнoе жидкoе cтеклo для автo что бы защитить егo от пыли, грязи и царапин с вoдоотталкивающим эффектом. Реальная экoномия на мойке и выглядит машина вcегда как новая, я cвою бoльше меcяца не мыл. вот убедитесь сам затеcтил ---- https://my.su/driver
ответить

Если не посадят

25 минут назад
Закрыть его пожизненно в психушке Плеханово
ответить

А бушлат,вообще,

25 минут назад
Мусорской
ответить

На фото казах какой-то

27 минут назад
Или юсовский шериф? Не пойму.
ответить

Дерсу

34 минуты назад
А почему не покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору? Работать не хотят.
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Лена

39 минут назад
Плавицкий сахарный завод строили расконвоированные урки. До них в районе было тихо. Но они приезжали на станцию Хворостянка пить пиво, где пересекались с местной гопотой. Взять бывшего футболиста "Колоса" не коего Миху З. Он также грабил и избивал проезжающих через Хворостянку. Но любил играть в футбол. Потом местных бандитов приглядел бывший глава Добринского района, дал им должности. МИха Зу-в стал председателем колхоза В Ново-Черкутино и стал доить фермеров. Поднялся, заигрался, имел много любовниц и одной из них взял в долг несколько миллионов на покупку ей квартиры в Липецке. В это время он уже сталначальником управления соцзащиты. А отдать не смог. Отбили, якобы, ему почки за долг. Так и помер Миха в больничке
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Интересно,

41 минуту назад
как люди развлекаются! Синька творит чудеса!
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Виктория

сегодня, 12:29
Спасибо огромное.хочется,что бы и второй уродец не ушел от ответственности
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