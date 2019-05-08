Общество
сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 8 мая 2019 года, один из Дней памяти и примирения, посвященных погибшим во Второй мировой войне.
День в истории
Мы бы сейчас с огромным удовольствием убежали бы в зеленые луга, раскинув руки и хохоча, но нельзя – на первом месте у нас интересы читателей. Вместо того, чтобы сейчас валяться в цветущих одуванчиках, мы изучаем строение дирижабля. Красивая штука. Удивительно похож на кита, плывущего в небе. И слово-то такое интересное – и дирижер в нем как бы, и немножко жаба… Вы спросите – с чего это мы вдруг завели разговор о дирижаблях, неужели нам голову напекло? На самом деле мы просто узнали, что именно в этот день, 8 мая, в 1903 году в небо поднялся первый настоящий дирижабль. Он пролетел целых 37 километров. Это был прогресс, достойный фантастических романов. Пресса неистовствовала.
Кстати о прессе: в 1950 году обложку майского номера французского женского журнала «Elle» украсила фотография Брижит Бардо, которой в ту пору было всего 15 лет. Тогда еще не знали выражения «секс-символ», но женщины поняли смысл этих слов задолго до того, как они вошли в оборот – и потому начали изо всех сил подражать старлетке. Прически «под Бардо», макияж «под Бардо», повальный культ Бардо – все это в 1950 году у Брижит было еще впереди. За публикацию снимка в «Elle» девушка получила гонорар в 50 фунтов стерлингов. Неплохое начало…
Музыкальная пауза
Теплое майское утро и хорошая музыка – что еще нужно для радости?
Сегодня в кино: «Коридор бессмертия»
Сегодня, 8 мая 2019 года, выходит на экраны новый фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны.
В описании к фильму говорится:
«Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения».
Фильм основан на реальной истории: у главной героини Маши Яблочкиной есть прототип - Мария Ивановна Яблонцева, работавшая кондуктором на Шлиссельбургской магистрали «Коридор смерти». В качестве одного из консультантов картины выступил писатель-фронтовик Даниил Гранин, также он присутствовал при съемке некоторых сцен фильма в Санкт-Петербурге.
Современные фильмы о войне всегда немного напоминают видеоклипы – такова особенность отечественного кинематографа в наши дни. Но мы всегда готовы дать шанс российскому кино, а вдруг да удивит? При просмотре трейлера и кадров из фильма, как всегда, бросается в глаза всеобщая упитанность и свежесть, с чем в голодные военные годы явно была напряженка. Впрочем, судить о фильме по трейлеру – дело не всегда благодарное. Пока не посмотришь фильм, настоящего впечатления не создашь.
Транспорт
Сегодня стоит помнить о том, что площадь Победы перекроют дважды - с 11:30 до 12:30 и с 16:00 до 21:30. Также и в работу городского пассажирского транспорта будут внесены изменения. Если вы желаете проскочить перекрытия дорог и пробки – внизу интерактивная карта: ориентируетесь по ней и – вперед.
Начало мая теплое
Сегодня, 8 мая, в Липецке переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Тепло и днем, и ночью: под солнцем 26-28 градусов, под луной – 11-13.
Кто сказал «мяу»?
Новостной сайт НТВ сообщает: в Торонто обнаружили квартиру, битком набитую живыми кошками.
Некоторые поговаривают, что никогда и нигде еще не наблюдалось такой плотности кошек на один квадратный метр площади: животные сидели на всех поверхностях в квартире, свисали с потолка, кишели в ванной, вываливались из холодильника. Подсчитали – их там более трехсот! У квартиры есть хозяин, и мы подозреваем, что он немного «ку-ку», или просто лишен чувства меры. Как защитники животных нашли эту квартиру? Мы предполагаем, что по запаху, а как иначе. Сейчас с эвакуированными кошками работают психологи.
Еще раз доброе утро, Липецк! Свежие новости – здесь, не забывай, заходи почаще!
фото torontocatrescue.ca
Мы бы сейчас с огромным удовольствием убежали бы в зеленые луга, раскинув руки и хохоча, но нельзя – на первом месте у нас интересы читателей. Вместо того, чтобы сейчас валяться в цветущих одуванчиках, мы изучаем строение дирижабля. Красивая штука. Удивительно похож на кита, плывущего в небе. И слово-то такое интересное – и дирижер в нем как бы, и немножко жаба… Вы спросите – с чего это мы вдруг завели разговор о дирижаблях, неужели нам голову напекло? На самом деле мы просто узнали, что именно в этот день, 8 мая, в 1903 году в небо поднялся первый настоящий дирижабль. Он пролетел целых 37 километров. Это был прогресс, достойный фантастических романов. Пресса неистовствовала.
Кстати о прессе: в 1950 году обложку майского номера французского женского журнала «Elle» украсила фотография Брижит Бардо, которой в ту пору было всего 15 лет. Тогда еще не знали выражения «секс-символ», но женщины поняли смысл этих слов задолго до того, как они вошли в оборот – и потому начали изо всех сил подражать старлетке. Прически «под Бардо», макияж «под Бардо», повальный культ Бардо – все это в 1950 году у Брижит было еще впереди. За публикацию снимка в «Elle» девушка получила гонорар в 50 фунтов стерлингов. Неплохое начало…
Музыкальная пауза
Теплое майское утро и хорошая музыка – что еще нужно для радости?
Сегодня в кино: «Коридор бессмертия»
Сегодня, 8 мая 2019 года, выходит на экраны новый фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны.
В описании к фильму говорится:
«Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения».
Фильм основан на реальной истории: у главной героини Маши Яблочкиной есть прототип - Мария Ивановна Яблонцева, работавшая кондуктором на Шлиссельбургской магистрали «Коридор смерти». В качестве одного из консультантов картины выступил писатель-фронтовик Даниил Гранин, также он присутствовал при съемке некоторых сцен фильма в Санкт-Петербурге.
Современные фильмы о войне всегда немного напоминают видеоклипы – такова особенность отечественного кинематографа в наши дни. Но мы всегда готовы дать шанс российскому кино, а вдруг да удивит? При просмотре трейлера и кадров из фильма, как всегда, бросается в глаза всеобщая упитанность и свежесть, с чем в голодные военные годы явно была напряженка. Впрочем, судить о фильме по трейлеру – дело не всегда благодарное. Пока не посмотришь фильм, настоящего впечатления не создашь.
Транспорт
Сегодня стоит помнить о том, что площадь Победы перекроют дважды - с 11:30 до 12:30 и с 16:00 до 21:30. Также и в работу городского пассажирского транспорта будут внесены изменения. Если вы желаете проскочить перекрытия дорог и пробки – внизу интерактивная карта: ориентируетесь по ней и – вперед.
Начало мая теплое
Сегодня, 8 мая, в Липецке переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Тепло и днем, и ночью: под солнцем 26-28 градусов, под луной – 11-13.
Кто сказал «мяу»?
Новостной сайт НТВ сообщает: в Торонто обнаружили квартиру, битком набитую живыми кошками.
Некоторые поговаривают, что никогда и нигде еще не наблюдалось такой плотности кошек на один квадратный метр площади: животные сидели на всех поверхностях в квартире, свисали с потолка, кишели в ванной, вываливались из холодильника. Подсчитали – их там более трехсот! У квартиры есть хозяин, и мы подозреваем, что он немного «ку-ку», или просто лишен чувства меры. Как защитники животных нашли эту квартиру? Мы предполагаем, что по запаху, а как иначе. Сейчас с эвакуированными кошками работают психологи.
Еще раз доброе утро, Липецк! Свежие новости – здесь, не забывай, заходи почаще!
фото torontocatrescue.ca
1 497
Утро доброе