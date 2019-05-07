Происшествия

39 минут назад

Пьяного водителя задержали сотрудники птицефермы

2 573
#кража
Пьяного водителя задержали сотрудники птицефермы

Мужчина пытался обокрасть предприятие.

Мировой судья СУ №2 Задонского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на кражу. На воровстве попался ранее судимый за пьяное ДТП и лишенный прав мужчина — водитель погрузчика на птицеферме.

В ночь на 19 февраля 2018 года пьяный водитель сидел в бытовке цеха птицефермы у села Донское Задонского района. Мужчина решил обокрасть предприятие. Он сложил в кабину электродвигатели, сварочные аппараты, инструменты. В общей сложности техники примерно на 30 000 рублей. Мужчина уже хотел увезти всю аппаратуру с территории птицефабрики, но его задержали коллеги.

Суд признал мужчину виновным в попытке кражи и приговорил его к исправительным работам в течение восьми месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.
2 573
#кража

Комментарии (2)

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16 минут назад
Он сложил в кабину электродвигатели, сварочные аппараты, инструменты-он был водителем трансполрного самолета,куда все в кабину вместилось то столько7
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valerafromsplus

29 минут назад
Чё десяток цыпочек не захватил с собой на удачу?
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