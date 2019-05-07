Происшествия

46 минут назад

Вынужденная езда по тротуарам попала на видео

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#нарушение ПДД
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Автомобили не могли иначе объехать брошенные фургоны.

Автомобилистам пришлось пойти на нарушение правил дорожного движения при проезде по улице Филипченко в Липецке. Внизу четной стороны улицы на дороге оказались припаркован фургоны торговой сети. Для того, чтобы их объехать, автомобилистам пришлось сворачивать на пешеходную часть аллеи.

Вся ситуация попала на видео. Брошенные фургоны и возникающие из-за них гонки по тротуарам явно не радуют очевидцев.
1 650
#нарушение ПДД
1

Комментарии (1)

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филипок

32 минуты назад
А разве фуры не горят?
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