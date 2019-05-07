Происшествия

54 минуты назад

Столкновение двух иномарок на Механизаторов затормозило движение в Липецке

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#авария #ДТП
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Столкновение двух иномарок на Механизаторов затормозило движение в Липецке

Именно через эту дорогу автомобилисты объезжают перекрытую площадь Победы. 

Сегодня на улице Механизаторов рядом с ИК-5 столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Тойота». 



Первую иномарку от удара выбросило на полосу встречного движения. Именно по этой улице автомобилисты объезжали перекрытую площади Победы.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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зовс

4 минуты назад
ну что подталкнуть )))))))))))))))
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Водила

45 минут назад
Два дятла заморозили полгорода, да еще праздник на костях репитируют и перекрыли проспект.
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Ха-ха

48 минут назад
в Россее дураков на сто лет вперед припасено!
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