Происшествия
54 минуты назад
Столкновение двух иномарок на Механизаторов затормозило движение в Липецке
Именно через эту дорогу автомобилисты объезжают перекрытую площадь Победы.
Сегодня на улице Механизаторов рядом с ИК-5 столкнулись автомобили «Митсубиси» и «Тойота».
Первую иномарку от удара выбросило на полосу встречного движения. Именно по этой улице автомобилисты объезжали перекрытую площади Победы.
Первую иномарку от удара выбросило на полосу встречного движения. Именно по этой улице автомобилисты объезжали перекрытую площади Победы.
зовс
Водила
Ха-ха