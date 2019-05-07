Общество
сегодня, 10:33
Скорость движения в центре Липецка упала до 2 км/ч
14 2021
На площади Победы идет репетиция парада 9 Мая.
Репетиция парада на площади Победы привела к затруднению движения в городе. На прилегающих к площади улицах города собрались пробки, характерные для предпраздничных дней.
Так, на улицах Мичурина и 8 Марта скорость движения составляет 2 км/ч. Со скорость 3 км/ч движется транспорт по улицам Папина, Горького и Неделина. И это — в сторону площади Победы. В обратном направлении поток куда быстрее — от 5 до 7 км/ч.
Напомним, сегодня после 9 часов утра на площади Победы началась репетиция парада в честь 9 Мая. Площадь перекрыта для движения автомобильного транспорта со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы. Ожидается, что репетиция закончится в 11 часов.
Так, на улицах Мичурина и 8 Марта скорость движения составляет 2 км/ч. Со скорость 3 км/ч движется транспорт по улицам Папина, Горького и Неделина. И это — в сторону площади Победы. В обратном направлении поток куда быстрее — от 5 до 7 км/ч.
Напомним, сегодня после 9 часов утра на площади Победы началась репетиция парада в честь 9 Мая. Площадь перекрыта для движения автомобильного транспорта со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы. Ожидается, что репетиция закончится в 11 часов.
14 2021
007 жителю ул папиновой
йоу
житель ул Папина.
Л-а
Гость
Сергей 13
Водила
шелом
Либерман
житель р-она