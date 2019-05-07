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Скорость движения в центре Липецка упала до 2 км/ч

14 2021
#репетиция #парад #пробки #9 мая
2
Скорость движения в центре Липецка упала до 2 км/ч

На площади Победы идет репетиция парада 9 Мая.

Репетиция парада на площади Победы привела к затруднению движения в городе. На прилегающих к площади улицах города собрались пробки, характерные для предпраздничных дней.



Так, на улицах Мичурина и 8 Марта скорость движения составляет 2 км/ч. Со скорость 3 км/ч движется транспорт по улицам Папина, Горького и Неделина. И это — в сторону площади Победы. В обратном направлении поток куда быстрее — от 5 до 7 км/ч.

Напомним, сегодня после 9 часов утра на площади Победы началась репетиция парада в честь 9 Мая. Площадь перекрыта для движения автомобильного транспорта со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы. Ожидается, что репетиция закончится в 11 часов.
14 2021
#репетиция #парад #пробки #9 мая
2

Комментарии (15)

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007 жителю ул папиновой

29 секунд назад
Никто никогда не запрещает проводить праздники репетиции только одно но,просьба выбирать другое время необязательно это делать в будний раб день ив 9 утра создавая большие неудобства
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йоу

2 минуты назад
кокс, ты нужен на праздниках в честь победы
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житель ул Папина.

6 минут назад
Послушайте вы! писаки диванные, пишите всякую чушь про то что зря закрыли движение и тому подобное! Вы все там поохренели чтоли? Ваш дед или прадед что зря кровь свою пролил? Предлагаете забыть? как в Гейропе? как в Украине? Да вас вообще бы сейчас не было если б не они!!! Осталась горстка свидетелей и участников этой священной войны. Давайте почтим их память. И постоим и помолчим если надо. Я своего деда помню 3х летним ребенком, 3 осколка от снарядов его здоровье сильно попортило, он мало прожил, но он был в Берлине в тот самый день! Этот день победы! Это великий праздник, нет его более сильного по эмоциям!
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Л-а

13 минут назад
Блин копируют Москву, но Москва это МОСКВА и парад там соответствующий.А в Липецке не могут ни одного праздника нормально отметить, только жуткую видимость создают бездельники. Что там репетировать? В прошлом году уже видели результаты "репетиции".
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Гость

13 минут назад
Если здесь идёт репетиция тогда почему на косырёвское кладбище всего 2 автобуса пущено? Один маршрут 14 и наверное два 13? Вы посмотрите сколько народу на кладбище. Зато таксиста прибыль за месяц а то и за 2. Сегодня же праздник великий. Скорей всего таксисты в заговоре с транспортникам.
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Сергей 13

22 минуты назад
С нашими нынешними кретинами во власти внешний враг России уже не нужен,они и так справляются с её уничтожением,пока людишки в интернете причитают.На бессмертный полк сходите,пусть ваши предки будут всегда в строю,раз потомки только гордиться способны.
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Водила

33 минуты назад
Уважаю подвиг наших предков. Но из войны горя и бед сделали карнавал, потому что нечем гордится в настоящем! Дебилы детей наряжают в военную форму, * с детства к войне. Юнармию создают. Опорочили память дедов. ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!
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шелом

48 минут назад
Иначе не почувствуют заботу а пока пусть пешком походят
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Либерман

51 минуту назад
Судьба у русских такая страдать
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житель р-она

57 минут назад
самое главное на площади абсолютно ничего не происходит,пока весь город стоит из -за тех дебилов которые отдали приказ перекрыть!
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