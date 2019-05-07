Родители закопанной на кладбище домашних животных девочки продолжали получать на нее пособие

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по факту смерти полуторагодовалой девочки. Напомним, что тело ребенка нашли на кладбище домашних животных. Девочку во время купания уронил отчим, и ребенок получил смертельные травмы. Отчим испугался уголовного преследования и закопал тело девочки. После этого он и мать ребенка уехали из города.

По факту гибели девочки расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, согласно сведениям из Центра социальной защиты населения по Липецку мать погибшей девочки до момента, когда смерть ребенка получила огласку , продолжала получать социальные пособия на дочь.

Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело возбуждено. Ход расследования взят прокуратурой под контроль.



