Происшествия

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Родители закопанной на кладбище домашних животных девочки продолжали получать на нее пособие

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#смерть по неосторожности #телешоу
Родители закопанной на кладбище домашних животных девочки продолжали получать на нее пособие

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку по факту смерти полуторагодовалой девочки. Напомним, что тело ребенка нашли на кладбище домашних животных. Девочку во время купания уронил отчим, и ребенок получил смертельные травмы. Отчим испугался уголовного преследования и закопал тело девочки. После этого он и мать ребенка уехали из города.

По факту гибели девочки  расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, согласно сведениям из Центра социальной защиты населения по Липецку мать погибшей девочки до момента, когда смерть ребенка получила огласку, продолжала получать социальные пособия на дочь.

Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело возбуждено. Ход расследования взят прокуратурой под контроль.


4 1305
#смерть по неосторожности #телешоу

Комментарии (4)

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Не мудрено

19 минут назад
Снова про этих маргиналов- навешать им статей побольше, вперёд и с песней.
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1

44 минуты назад
Государство не намахнёшь, зато оно тебе и НДС, и пенсионный возраст, и предпринимателей кошмарят
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123

53 минуты назад
Б-бизнес
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Викторм

58 минут назад
Сейчас наш дурачок прибежит с криками, что это Путин виноват.. :-))
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