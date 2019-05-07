31 минуту назад
На трассе под Липецком столкнулись экскаватор и «ВАЗ»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
В Липецке на автодороге «Обход ЛТЗ» перевернулся «ЗАЗ» с 56-летней женщиной за рулем. С травмами ее госпитализировали.
В Добринке на улице Октябрьской 58-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами его госпитализировали.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1315 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 70 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 938 случаев превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.