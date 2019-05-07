На трассе под Липецком столкнулись экскаватор и «ВАЗ»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 6 мая в Грязинском районе на автодороге Грязи – Добринка столкнулись экскаватор под управлением 33-летнего мужчины и «ВАЗ-2107» с 48-летним водителем за рулем. В результате аварии 22-летний пассажир «семерки» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен, а 49-летний мужчина, пассажир того же автомобиля, с травмами госпитализирован.

В Липецке на автодороге «Обход ЛТЗ» перевернулся «ЗАЗ» с 56-летней женщиной за рулем. С травмами ее госпитализировали.

В Добринке на улице Октябрьской 58-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травмами его госпитализировали.





Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1315 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 70 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 938 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.