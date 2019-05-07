Общество

53 минуты назад

Маленькие дети вылезли на подоконник, пока взрослые пили

8 1662
#падение с высоты
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Маленькие дети вылезли на подоконник, пока взрослые пили

Днем 6 мая на телефон службы спасения "112" поступил тревожный звонок. Женщина, гуляя с ребенком во дворе дома по проспекту 60 лет СССР, увидела, что по подоконнику открытого окна на третьем этаже ходит маленький ребенок. 

На проспект 60 лет СССР немедленно выехали спасатели управления по делам ГО и ЧС и полиция. Оказалось, что в квартире находятся двое пьяных мужчин и двое детей 4-5 лет, которые вылезали в открытые окна.

С родителями детей теперь будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних.

Спасатели в очередной призывают родителей быть более ответственными и не оставлять детей без присмотра, тем более в комнатах с открытыми окнами. Жизнь вашего ребенка зависит от вас! Малыши не осознают угрожающую им опасность. Они легко могут выпасть из окна, играя возле него или выглядывая на улицу.
8 1662
#падение с высоты
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Комментарии (8)

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К сожалению

10 минут назад
Заваркина, Но как вы правы !.
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Викторм

16 минут назад
Только такой зверь как Путин , Может плодить нищету в России за деньги , Уму непостижимо ,каким нужно быть негодяем !. А потом цинично удивляться ,что дети падают из окон!.
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Викторм

20 минут назад
А вот такие законченные бараны как ты , Плодят нищету за 10.000 ₽., Деньги эти "про бухивают "а детей гробят!.
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Викторм

22 минуты назад
Викторм, Только законченный баран Путин может предлагать людям за деньги рожать людей !.
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Викторм

24 минуты назад
Викторм, Потому что ты дурак, потому и Путин виноват , Заткни свой тухлый рот -жертва путинского ЕГЭ !.
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Викторм

37 минут назад
И здесь этому задроту Путин виноват. В каком интернате для людей с задержками развития в навальнята набирают?
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Заваркина

39 минут назад
Отпустить их они выполняли программу партии. Это была подготовка к зачинанию рабов. Они бы сейчас по стакану засадили и пошли бы совокупляться.
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Чему

47 минут назад
Вова Путин взрослых научил , Кем они занимались , Ещё за 10.000 могут по совокупляться , Чтобы рабов Путину нарожать !.
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