53 минуты назад
Маленькие дети вылезли на подоконник, пока взрослые пили
Днем 6 мая на телефон службы спасения "112" поступил тревожный звонок. Женщина, гуляя с ребенком во дворе дома по проспекту 60 лет СССР, увидела, что по подоконнику открытого окна на третьем этаже ходит маленький ребенок.
С родителями детей теперь будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних.
Спасатели в очередной призывают родителей быть более ответственными и не оставлять детей без присмотра, тем более в комнатах с открытыми окнами. Жизнь вашего ребенка зависит от вас! Малыши не осознают угрожающую им опасность. Они легко могут выпасть из окна, играя возле него или выглядывая на улицу.
К сожалению
Викторм
Викторм
Викторм
Викторм
Викторм
Заваркина
Чему