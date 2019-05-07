Маленькие дети вылезли на подоконник, пока взрослые пили

Днем 6 мая на телефон службы спасения "112" поступил тревожный звонок. Женщина, гуляя с ребенком во дворе дома по проспекту 60 лет СССР, увидела, что по подоконнику открытого окна на третьем этаже ходит маленький ребенок.

На проспект 60 лет СССР немедленно выехали спасатели управления по делам ГО и ЧС и полиция. Оказалось, что в квартире находятся двое пьяных мужчин и двое детей 4-5 лет, которые вылезали в открытые окна.



С родителями детей теперь будут разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних.



Спасатели в очередной призывают родителей быть более ответственными и не оставлять детей без присмотра, тем более в комнатах с открытыми окнами. Жизнь вашего ребенка зависит от вас! Малыши не осознают угрожающую им опасность. Они легко могут выпасть из окна, играя возле него или выглядывая на улицу.

