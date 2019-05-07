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Площадь Победы перекрыта для репетиции парада

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#День Победы #парад #транспорт
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Площадь Победы перекрыта для репетиции парада

В Липецке перекрыта площадь Победы. Здесь до 11.00 проводится репетиция парада 9 мая.

Площадь перекрыта для движения автомобильного транспорта со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы. 

Движение общественного транспорта осуществляется по временной схеме маршрутов. Ее можно посмотреть здесь.

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#День Победы #парад #транспорт
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Комментарии (10)

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Чем людям хуже,

6 минут назад
тем власти приятней. Создание неудобств на пустом месте-нац. проект сказочных путинских бюрократов.Скоты!
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Енот

8 минут назад
Белокорпытова, тебя уваркина оставила за порядком следить в городе, а ты со своим сысолятиным шпиндюришься, пока люди в пробках маятся!!!!
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Зачем

9 минут назад
Зачем перекрывать центральные улицы ?? Что больше мест нет ? Шли бы на стадион и репетировали
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Водитель

18 минут назад
Уроды. Грёбаные уроды!
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Сказочные чинуши

25 минут назад
сказочного Тютина!
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Петров и Васечкин

26 минут назад
Теперь наслаждаемся проспектПобедовским шпилем, в Липецке.
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Липчанин

28 минут назад
Глупо перекрывать площадь победы в будний день ночью репетируйте
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Да

50 минут назад
Ахламонов, Вот банкир Артамонов и показал свое настоящее лысо-плешивое лицо ,Банкир- барыга Навсегда останется таким ,Он ставленник Путина ,а значит- вор!.
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Почему

52 минуты назад
Путин и Едрисня так липко примазались победе?, Где они..... и где победа ?, Мой дед воевал за Ленина ,за Сталина ,за родину !, Но не за воровскую шайку !.
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Ахламонов

53 минуты назад
Не забудьте собрать с участников по 1500 рублей, как и при участии в полумарафоне.
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