Общество
сегодня, 09:28
Площадь Победы перекрыта для репетиции парада
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В Липецке перекрыта площадь Победы. Здесь до 11.00 проводится репетиция парада 9 мая.
Площадь перекрыта для движения автомобильного транспорта со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы.
Движение общественного транспорта осуществляется по временной схеме маршрутов. Ее можно посмотреть здесь.
Движение общественного транспорта осуществляется по временной схеме маршрутов. Ее можно посмотреть здесь.
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Чем людям хуже,
Енот
Зачем
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Сказочные чинуши
Петров и Васечкин
Липчанин
Да
Почему
Ахламонов