19-летний липчанин забрался на вышку сотовой связи и стащил аккумуляторы

Стоимость украденного составила 32 000 рублей.

В период с 30 апреля на 1 мая с вышки сотовой связи на улице Меркулова в Липецке украли четыре аккумулятора, стоимостью 32 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний парень. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.