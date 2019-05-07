Происшествия

12 минут назад

19-летний липчанин забрался на вышку сотовой связи и стащил аккумуляторы

96
#кража
19-летний липчанин забрался на вышку сотовой связи и стащил аккумуляторы

Стоимость украденного составила 32 000 рублей.

В период с 30 апреля на 1 мая с вышки сотовой связи на улице Меркулова в Липецке украли четыре аккумулятора, стоимостью 32 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний парень. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.
96
#кража

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