Происшествия
12 минут назад
19-летний липчанин забрался на вышку сотовой связи и стащил аккумуляторы
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Стоимость украденного составила 32 000 рублей.
В период с 30 апреля на 1 мая с вышки сотовой связи на улице Меркулова в Липецке украли четыре аккумулятора, стоимостью 32 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний парень. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 19-летний парень. Расследование проводит ОП № 6 УМВД России по г. Липецку.
96