Общество

32 минуты назад

Липчане защищавшие Донбасс отметили День Добровольца

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#Донбасс
Липчане защищавшие Донбасс отметили День Добровольца

Делегация добровольцев  из Липецка отправилась в Москву на официальное мероприятие, проходившие в  столичном парке Победы

Традиционно 6 мая в России отмечается День Добровольца. Сегодняшний день не стал исключением. Во всех городах нашей страны, добровольцы, защищавшие мирное население Донбасса, отмечают свой личный праздник, приуроченный ко Дню Святого Георгия Победоносца.

Добровольцы из Липецка совместно с РОО "ПАТРУЛЬ",  члены которого также защищали Донбасс, возложили сегодня цветы к вечному огню в Липецке.

Делегация липчан, во главе с региональным представителем «Союза добровольцев Донбасса», принимали участие в официальных мероприятиях в Москве. Несколько липчан были награждены крестами добровольцев.

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#Донбасс

Комментарии (4)

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Ольга

5 минут назад
Донбасс осел в России, а наши парни под пули.
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666

12 минут назад
Молодцы ребята! И себе кусок урвали, и олигархам в Донецке помогли закрепиться. Странно только, что под 208 ук рф не попали. Двойные стандарты, что поделать.
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Атас

17 минут назад
Какой же бред! Ядро русского государства - Центральная Россия. Не будет тут русских, продолжит оно деградировать, не будет и России. Вот кого защищать нужно. Причем тут Донбассы, Венесуэлы и Сирии?
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муля

23 минуты назад
СПАСИБО!!!!
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