Липчане защищавшие Донбасс отметили День Добровольца

Делегация добровольцев из Липецка отправилась в Москву на официальное мероприятие, проходившие в столичном парке Победы

Традиционно 6 мая в России отмечается День Добровольца. Сегодняшний день не стал исключением. Во всех городах нашей страны, добровольцы, защищавшие мирное население Донбасса, отмечают свой личный праздник, приуроченный ко Дню Святого Георгия Победоносца.



Добровольцы из Липецка совместно с РОО "ПАТРУЛЬ", члены которого также защищали Донбасс, возложили сегодня цветы к вечному огню в Липецке.



Делегация липчан, во главе с региональным представителем «Союза добровольцев Донбасса», принимали участие в официальных мероприятиях в Москве. Несколько липчан были награждены крестами добровольцев.



