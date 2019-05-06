Общество

56 минут назад

В День Победы в Липецке прогремит 6-минутный салют

9 432
#День Победы #салют
1
В День Победы в Липецке прогремит 6-минутный салют

Организацию мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обсудили в администрации города. Совещание провёл вице-мэр Евгений Павлов.

Празднование 9 Мая начнётся в 8.30 на площади Героев с торжественной церемонии возложения цветов и гирлянды Славы. Отдать дань памяти и уважения павшим воинам желающие смогут до 13.00.

Традиционный митинг-концерт и парад, как и в прошлом году, состоятся на площади Победы в 11.00.

Начало одной из самых трогательных акций – шествия Бессмертного полка – запланировано на 12.00, при этом колонна начнёт формироваться на площади Победы уже в 11.45. 

Участники шествия пройдут по улице Советской до площади Петра Великого, где в 12.30 начнётся праздничный концерт. Ожидается, что гости праздника вместе с руководителями города и региона споют «Гимн 9 Мая» - песню «День Победы», также их вниманию представят спектакль «Это было недавно, это было давно». На праздничной площадке будет работать кинотеатр под открытым небом и интерактивные зоны, а также более 20 точек питания, в том числе с солдатской кашей (планируют приготовить более пяти тысяч порций).

Праздник завершится в 22.00 салютом Победы – в течение почти шести минут в небо над Липецком планируют выпустить более 250 залпов.

Особое внимание во время праздничных мероприятий будет уделено безопасности липчан и гостей города. Места гуляний оградят. Движение на подъездах к ним перекроют. На участках будут дежурить сотрудники полиции, пожарные и медики – три «скорых» на площади Победы (в районе одноимённого проспекта, Центрального рынка и улицы Крайней)  и два экипажа на площади Петра Великого (у зданий банка и суда), сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

9 432
#День Победы #салют
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ели пукали

10 минут назад
бездари у руля, потому туда перенесли, хотя как там проход организовать, по кольцу руки за спину?
ответить

всего

16 минут назад
660 участников ВОВ,вместе с тружениками и пр. категориями-около 8000...А на сэкономленные деньги-по совету товарищей-я не купил бы им по автомобилю Москвич,а решил бы вопрос с их жильем,для кого это актуально или сделал бы ремонт в жилье,выдал бы по головке НАСТОЯЩЕГО СЫРА,ХАМОНА,купил бы тонометры,глюкометры с пожизненным запасом тест-полосок,слуховые аппараты,по 50-дюймовому ящику на стену,что бы мож в последний раз (((( посмотреть Парад и пр.А салют-в дуплищево затолкал бы заряд ВСЕМ едриснявцам области и их сочувствующим и был бы такой фейерверк...Загляденье!
ответить

А с ветеранов войны по 3000

16 минут назад
Ахламонов,
ответить

А иде

17 минут назад
Ушлепкина? Она в колонне антисемитов пойдёт?
ответить

Ахламонов

17 минут назад
Мне кажется необходимо собрать с участников по 1500 рублей, как в полумарафоне.
ответить

Animal planet.

32 минуты назад
Охренеть,вся движуха будет там где вообще негде укрыться от солнца. Чем не угодила площадь Героев и Быханов сад для празднования дня Победы? Там и лавочки,и деревья,которые вырубят. Какое то издевательство над городом происходит.
ответить

Как сказал М. Задорнов.

38 минут назад
Если один год не так шикарно, из бюджета, отмечать все праздники, то можно всех детей России вылечить.
ответить

Салют

46 минут назад
Хорошо ,Но ,Путин, неплохо бы народ накормить, Зрелище без хлеба - неправильно !.
ответить

скажем дружно

49 минут назад
на-уй нужно
ответить

Еще в рубрике

Фонд Ильи Варламова и волонтеры «Том Сойер фест» восстановят купеческий дом в Ельце
#Том Сойер фест
Фонд Ильи Варламова и волонтеры «Том Сойер фест» восстановят купеческий дом в Ельце

19 минут назад

Общество
7 мая репетиция парада ограничит движение автотранспорта в районе площади Победы
#парад Победы #транспорт
3
7 мая репетиция парада ограничит движение автотранспорта в районе площади Победы

сегодня, 17:56

Общество
В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии
#индейка
6
В Липецкую область поступили 38 тысяч индюшат из Германии

сегодня, 17:32

Общество
В Кривце разгораются страсти по навозу
#индюшатник #отходы
8
В Кривце разгораются страсти по навозу

сегодня, 17:29

Общество
В Испании «Казаки России» посадили деревья
4
В Испании «Казаки России» посадили деревья

сегодня, 17:01

Общество
«А если завтра все будет как в Кемерово?!»
#конфликт
33
«А если завтра все будет как в Кемерово?!»

сегодня, 16:19

Общество