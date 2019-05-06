В День Победы в Липецке прогремит 6-минутный салют

Организацию мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обсудили в администрации города. Совещание провёл вице-мэр Евгений Павлов.



Празднование 9 Мая начнётся в 8.30 на площади Героев с торжественной церемонии возложения цветов и гирлянды Славы. Отдать дань памяти и уважения павшим воинам желающие смогут до 13.00.



Традиционный митинг-концерт и парад, как и в прошлом году, состоятся на площади Победы в 11.00.



Начало одной из самых трогательных акций – шествия Бессмертного полка – запланировано на 12.00, при этом колонна начнёт формироваться на площади Победы уже в 11.45.



Участники шествия пройдут по улице Советской до площади Петра Великого, где в 12.30 начнётся праздничный концерт. Ожидается, что гости праздника вместе с руководителями города и региона споют «Гимн 9 Мая» - песню «День Победы», также их вниманию представят спектакль «Это было недавно, это было давно». На праздничной площадке будет работать кинотеатр под открытым небом и интерактивные зоны, а также более 20 точек питания, в том числе с солдатской кашей (планируют приготовить более пяти тысяч порций).



Праздник завершится в 22.00 салютом Победы – в течение почти шести минут в небо над Липецком планируют выпустить более 250 залпов.



Особое внимание во время праздничных мероприятий будет уделено безопасности липчан и гостей города. Места гуляний оградят. Движение на подъездах к ним перекроют. На участках будут дежурить сотрудники полиции, пожарные и медики – три «скорых» на площади Победы (в районе одноимённого проспекта, Центрального рынка и улицы Крайней) и два экипажа на площади Петра Великого (у зданий банка и суда), сообщает пресс – служба администрации Липецка.



