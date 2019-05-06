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15 минут назад

Липецкая вечЁрка: два звонка, ожидание пробок и шествие

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: два звонка, ожидание пробок и шествие

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 6 мая.

«Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го». Именно это сообщение сегодня набрало больше всего просмотров. Липчанам интересно, как придется жить без одной из главных городских транспортных артерий.

Больше всего комментариев читатели сегодня оставили под новостью о том, что стали известны все подробности шествия «Бессмертного полка» в Липецке. ООД "Бессмертный полк России" в Липецкой области опубликовал время и схему движения Парада Победы и "Бессмертного полка".

Не менее активно читатели в понедельник интересовались школьными праздниками. Последний звонок в школах прозвучит в мае дважды. В первый раз - 23 мая для 5 тысяч девятиклассников, во второй раз - 25 мая для более 2500 одиннадцатиклассников.

И, напоследок, сладкие вести. Росстат подсчитал, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России. Липчане, а также жители Курской области, признаны сладкоежками.
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#обзор #события #вечёрка

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