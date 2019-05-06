Жительница Липецкой области два года незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Прокуратура Становлянского района выявила факт преступного нарушения федерального законодательства о социальных выплатах лицам, проживающим в зоне с льготным социально - экономическим статусом, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, следствием установлено, что подозреваемая, имея умысел на хищение бюджетных средств путем мошенничества, с 01.04.2017 по 29.04.2019 г. незаконно получала денежные выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына, в связи с якобы имевшим место проживанием в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.



В результате мошеннических действий Пенсионному фонду РФ причинен материальный ущерб на сумму 32 270 рублей.



Поскольку указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).



В настоящее время уголовное дело возбуждено.



Ход расследования - на контроле прокуратуры.



В прокуратуре разъяснили, что мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, наказывается штрафом в размере до 120 двадцати тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.

