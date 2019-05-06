Происшествия

сегодня, 17:37

Жительница Липецкой области два года незаконно получала «чернобыльские» выплаты

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#мошенничество
Жительница Липецкой области два года незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Прокуратура Становлянского района выявила факт преступного нарушения федерального законодательства о социальных выплатах лицам, проживающим в зоне с льготным социально - экономическим статусом, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, следствием установлено, что подозреваемая, имея умысел на хищение бюджетных средств путем мошенничества, с 01.04.2017 по 29.04.2019 г. незаконно получала денежные выплаты на себя и своего несовершеннолетнего сына, в связи с якобы имевшим место проживанием в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.

В результате мошеннических действий Пенсионному фонду РФ причинен материальный ущерб на сумму 32 270 рублей.

Поскольку указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Ход расследования - на контроле прокуратуры.

В прокуратуре разъяснили, что мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, наказывается штрафом в размере до 120 двадцати тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.
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#мошенничество

Комментарии (4)

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Фигня

сегодня, 17:59
А почему? А потому! Что по другому,по настоящему, работать не умеют.
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Фигня

сегодня, 17:58
Как же задолбали! Как при Сталине, тогда была самая популярная статья,и сейчас есть такая-мошенничество. Млять,каждый пук под нее лепят!
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На нары!

сегодня, 17:54
За два года 32 тысячи на двоих?! Вот это выплаты!!! Грандиозная забота о людях! В тюрьму их за это! Целых 32 тысячи рублей! Ужас!!!
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 17:52
ПАЛКУ К ОТЧЕТУ СРУБИЛИ РЕБЯТА
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