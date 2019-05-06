сегодня, 17:37
Жительница Липецкой области два года незаконно получала «чернобыльские» выплаты
Прокуратура Становлянского района выявила факт преступного нарушения федерального законодательства о социальных выплатах лицам, проживающим в зоне с льготным социально - экономическим статусом, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.
В результате мошеннических действий Пенсионному фонду РФ причинен материальный ущерб на сумму 32 270 рублей.
Поскольку указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
В настоящее время уголовное дело возбуждено.
Ход расследования - на контроле прокуратуры.
В прокуратуре разъяснили, что мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, наказывается штрафом в размере до 120 двадцати тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.
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На нары!
ОДИН ГОЛОС