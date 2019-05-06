Общество

27 минут назад

В Испании «Казаки России» посадили деревья

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В Испании «Казаки России» посадили деревья

В парке "Bosque de la Danza" есть саженец в честь руководителя театра танца Леонида Милованова

Как сообщили в управлении культуры Липецкой области, саженец с табличкой, на которой значится имя художественного руководителя Государственного театра танца "Казаки России", красуется  в парке "Bosque de la Danza" испанского города Логроньо. Рядом с ним - деревья в честь звёзд мирового балета и выдающихся хореографов: Анны Павловой, Вацлава Нижинского, Рудольфа Нуреева, Игоря Моисеева и многих других.  

- По Испании театр танца "Казаки России" гастролирует с 1993 года, - рассказал Леонид Милованов. -  За это время наш коллектив полюбился испанцам, а это дерево - дань уважения нашему творчеству.

Кроме этого, по случаю Международного Дня танца в Испании "Казаки России" посадили 11 деревьев.

Театр танца "Казаки России", гастролирует в Испании уже второй месяц. Гастроли продлятся до июня.

Фото:www.kultura48.ru

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Комментарии (1)

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21 секунду назад
Виллу на побережье построить ... и за размножение приниматься )))
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