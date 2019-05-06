Спорт

сегодня, 16:17

Липчанка выиграла первенство России по тхэквондо и пробилась на чемпионат Европы (ФОТО)

1 314
#Тхэквондо
1
Липчанка выиграла первенство России по тхэквондо и пробилась на чемпионат Европы (ФОТО)

У липецкого тхэквондо женское лицо?

В первенстве России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 17 лет на счету липецких бойцов одна «золотая» и одна «серебряная» награды. Характерно, что обе медали принесли в копилку сборной области представительницы так называемого «слабого пола».

Софья Ефанова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 55 кг.

На пути к финалу она одержала четыре победы над представительницами Новгородской, Тюменской, Челябинской областей и Дагестана. В решающем бою за «золото» Софье противостояла еще одна дагестанская спортсменка Джаврият Алиева. Поначалу липчанка проигрывала, но во второй половине сумела переломить ситуацию и вырвала победу!

Кроме награды высшей пробы Ефанова получила и путевку на юниорской первенство Европы, в котором ей предстоит защищать честь России.

BgWXIk7ZSq8.jpg

В категории до 52 кг Ирина Мещерякова тоже одержала четыре победы и вышла в финал, где уступила Анастасией Космычевой из Подмосковья.

Подготовил медалисток один и тот же тренер ОК СШОР Данила Хлопков.

hhMaMVMu0Vw.jpg

Фото СК «Сапсан»

1 314
#Тхэквондо
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жека

6 минут назад
Молодец
ответить

Еще в рубрике

Липчанин в Воронеже победил всех соперников одной левой рукой, а потом – одной правой (ФОТО)
#Армрестлинг
1
Липчанин в Воронеже победил всех соперников одной левой рукой, а потом – одной правой (ФОТО)

сегодня, 15:59

Спорт
Областное «дерби» в убогой обстановке
#Футбол #ФК "Елец"
13
Областное «дерби» в убогой обстановке

вчера, 16:55

Спорт
Мускулистые парни и красавицы в бикини из Липецка покорили Воронеж (ФОТО)
#Бодибилдинг #фитнесс-бикини
68
Мускулистые парни и красавицы в бикини из Липецка покорили Воронеж (ФОТО)

вчера, 13:45

Спорт
Впервые в истории воспитанник «Металлурга» стал чемпионом России по футболу
#Футбол #Антон Заболотный
8
Впервые в истории воспитанник «Металлурга» стал чемпионом России по футболу

вчера, 13:00

Спорт
Тренера «Строгино» в Липецке заставили задуматься о мистике
#Футбол #"Металлург"
6
Тренера «Строгино» в Липецке заставили задуматься о мистике

вчера, 03:51

Спорт
Сергей Машнин: «Спасибо ребятам, что не стали дарить мне галстук»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
Сергей Машнин: «Спасибо ребятам, что не стали дарить мне галстук»

вчера, 02:58

Спорт