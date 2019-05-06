Липчанка выиграла первенство России по тхэквондо и пробилась на чемпионат Европы (ФОТО)

У липецкого тхэквондо женское лицо?

В первенстве России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 17 лет на счету липецких бойцов одна «золотая» и одна «серебряная» награды. Характерно, что обе медали принесли в копилку сборной области представительницы так называемого «слабого пола».

Софья Ефанова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 55 кг.

На пути к финалу она одержала четыре победы над представительницами Новгородской, Тюменской, Челябинской областей и Дагестана. В решающем бою за «золото» Софье противостояла еще одна дагестанская спортсменка Джаврият Алиева. Поначалу липчанка проигрывала, но во второй половине сумела переломить ситуацию и вырвала победу!

Кроме награды высшей пробы Ефанова получила и путевку на юниорской первенство Европы, в котором ей предстоит защищать честь России.







В категории до 52 кг Ирина Мещерякова тоже одержала четыре победы и вышла в финал, где уступила Анастасией Космычевой из Подмосковья.

Подготовил медалисток один и тот же тренер ОК СШОР Данила Хлопков.





Фото СК «Сапсан»