Почти 174 тыс. липчан получали ежемесячные соцвыплаты

173 754 жителей Липецкой области в прошлом году получали ежемесячную денежную выплату — на 3,8 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Росстат в исследовании «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2018 году».

Средний размер выплаты на человека составил 2028 рублей, за год он увеличился на 39 рублей. В целом по стране средняя ежемесячная денежная выплата составила 2183 рубля. Самый маленький размер ежемесячной денежной выплаты оказался в Тульской области — в среднем всего 1068 рублей на человека. Самые большие выплаты зафиксированы в Ингушетии (2559 рублей) и Дагестане (2551 рублей). Общая сумма назначенных выплат в прошлом году в регионе — 352 309,9 тыс. рублей.



Самая большая категория получателей ежемесячной денежной выплаты — это инвалиды: 116 167 человек. Выплаты также получали 4265 детей-инвалидов, 1595 инвалидов войны, 325 ветеранов ВОВ, 11 964 ветеранов боевых действий, 36 964 пострадавших от радиации. Самая малочисленная категория получателей — Герои социалистического труда или труда России, а также полные кавалеры Ордена Трудовой славы (всего 11 человек) и Герои Советского Союза и герои России, а также полные кавалеры Ордена Славы (28 человек).



Ежемесячные денежные выплаты для инвалидов в прошлом году составили 2337 рублей, для детей-инвалидов — 2118 рублей. Липчане, пострадавшие от радиации, получали 615 рублей, инвалиды войны — 5274 рублей, ветераны боевых действий — 2837 рублей. Самые высокие выплаты государство определило для Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров Ордена Славы и Героев социалистического труда и Героев труда России и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы: в Липецкой области соответственно 39 765 рублей и 46 071 рублей (по стране — 50 874 рублей и 45 928 рублей), сообщает Росстат.



