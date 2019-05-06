Липчанин в Воронеже победил всех соперников одной левой рукой, а потом – одной правой (ФОТО)

Наш земляк выиграл турнир по армрестлингу, причем - трижды.

В рамках мультитурнира «Битва за Воронеж» в «столице Черноземья» прошли соревнования по армрестлингу. Абсолютным победителем в «борьбе на руках» стал наш земляк Александр Некрасов, проведший 19 (!) схваток и во всех вышедший победителем.

7 побед Некрасов одержал в весовой категории свыше 100 кг в борьбе правой рукой, затем столько же – в борьбе левой. Это принесло земляку победы в обеих категориях.

Затем Некрасов решил выступить и в «абсолютке», где соревновались только победители различных категорий. В этой «битве чемпионов» Александр вновь не дал никому усомниться в своем превосходстве – 5 очередных побед привели его и здесь на высшую ступень пьедестала почета.







Медали "Битвы за Воронеж" отличались и красотой и внушительными размерами.



Впрочем, успех неудивителен, ведь Некрасов является мастером спорта России по пауэрлифтингу (силовому троеборью), а тренирует его легендарный «Батя» - чемпион мира среди ветеранов и «заслуженный силач Липецкой области» Вячеслав Богомолов.







О выступлении наших поуэрлифтеров в «Битве за Воронеж» читайте здесь, а об успехов липецких мужчин и женщин в бодибилдинге и фитнесе по этой ссылке.

На верхнем фото чемпион Некрасов (справа) вместе с президентом липецкой областной федерации пауэрлифтинга Денисом Григорьевым.