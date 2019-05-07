22 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
На календаре 7 мая 2019 года. Сегодня День радио. Мы поздравляем всех, кто к нему причастен – например, носит фамилию Попов.
Кажется, весной все происходит легче и веселей. Шмели жужжат в цветущих деревьях и человечество тоже жужжит и роится. Деятельность активнейшая.
В 1755 году в этот день в Москве открыли университет, который сейчас называют МГУ имени Ломоносова.
7 мая у Санкт-Петербурга появился официальный герб – в 1780 году. На гербе скрещены два якоря – речной и морской – и скипетр с двуглавым орлом. В Вене устроили овацию Девятой симфонии Бетховена – 1824 год.
В этот день в 1895 году один русский физик впервые представил научному сообществу свое изобретение: включил некую такую штуку и сказал: «В эфире Александр Попов! Передаем последние известия!» Штуку назвали «радио».
В 1906 году поэт Александр Блок дописал стихотворение «Незнакомка», перечитал, поправил грамматические и пунктуационные ошибки и мысленно пожалел, что нельзя сейчас же прочитать стихотворение по радио. Год спустя в Турции основали футбольный клуб «Фенербахче». Со стихотворением Блока «Незнакомка» это событие никак не связано.
И наконец, нельзя не упомянуть важное для России и еще доброй половины земного шара событие: в этот день в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Второй мировой войне наступал конец.
Музыкальная пауза
Слишком много хорошей музыки не бывает. Особенно, весной. Особенно, с утра.
Тепло по-летнему
Сегодня в Липецке погода, как в разгар лета: переменная облачность, осадков не ожидается, ночью от 9 до 11 тепла, днем 24-26 тепла. Ветер южный, до 9 метров в секунду.
Транспорт
Если по утрам ваш маршрут пролегает через Центральный рынок и окрестные улицы, стоит проехать там или до 9 утра, или отложить поездку до 11 часов. Сегодня там репетиция парада.
Электричества не будет до пяти вечера
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул.Полярная, ул.Смоленская, ул.Садовая, ул.Зоологическая, ул.Сенная, пер.Рядовой, ул.Индустриальная, ул.Буденного, ул.Речная;
6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник», СНТ «Горняк».
7 и 8 мая с 09:00 до 16:00 по ул. Зеленая, ул.Ильича, пер.Театральный, пер.1-вый Моторный, пер.1-вый Садовый, пер.Стандартный.
Год назад
…ровно в это время в Липецке шла война с одуванчиками.
Силы противника в несколько раз превосходили число триммеров и газонокосилок в городе.
«Глава города призвал подчиненных привлечь к благоустройству трудовые коллективы ТРЦ, магазинов, АЗС и иных организаций. Более того, узнав, что по нормам выработки на одного работника «Зеленхоза» - 350 кв.м. «зеленки», мэр предложил чиновникам взять в руки триммеры и присоединиться к косьбе одуванчиков», - писали мы год назад.
Также на территории областного центра было официально запрещено чтение стихотворения «Носит одуванчик желтый сарафанчик». В какой-то момент кто-то пустил слух, что трупами скошенных одуванчиков будут производить ямочный ремонт дорог в Липецке, но все это так и осталось на уровне домыслов.
А что же мы видим сейчас? Власть поменялась и некому теперь надрать задницу одуванчикам. То-то они обнаглели и цветут, желтенькие.
С новым днем тебя, дорогой Липецк! Пусть для тебя всегда цветут самые лучшие цветы, а мы позаботимся об интересных новостях.