Доброе утро, Липецк!

На календаре 7 мая 2019 года. Сегодня День радио. Мы поздравляем всех, кто к нему причастен – например, носит фамилию Попов.

Кажется, весной все происходит легче и веселей. Шмели жужжат в цветущих деревьях и человечество тоже жужжит и роится. Деятельность активнейшая.В 1755 году в этот день в Москве открыли университет, который сейчас называют МГУ имени Ломоносова.7 мая у Санкт-Петербурга появился официальный герб – в 1780 году. На гербе скрещены два якоря – речной и морской – и скипетр с двуглавым орлом. В Вене устроили овацию Девятой симфонии Бетховена – 1824 год.В этот день в 1895 году один русский физик впервые представил научному сообществу свое изобретение: включил некую такую штуку и сказал: «В эфире Александр Попов! Передаем последние известия!» Штуку назвали «радио».В 1906 году поэт Александр Блок дописал стихотворение «Незнакомка», перечитал, поправил грамматические и пунктуационные ошибки и мысленно пожалел, что нельзя сейчас же прочитать стихотворение по радио. Год спустя в Турции основали футбольный клуб «Фенербахче». Со стихотворением Блока «Незнакомка» это событие никак не связано.И наконец, нельзя не упомянуть важное для России и еще доброй половины земного шара событие: в этот день в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Второй мировой войне наступал конец.Музыкальная паузаСлишком много хорошей музыки не бывает. Особенно, весной. Особенно, с утра.Сегодня в Липецке погода, как в разгар лета: переменная облачность, осадков не ожидается, ночью от 9 до 11 тепла, днем 24-26 тепла. Ветер южный, до 9 метров в секунду.

Транспорт

Если по утрам ваш маршрут пролегает через Центральный рынок и окрестные улицы, стоит проехать там или до 9 утра, или отложить поездку до 11 часов. Сегодня там репетиция парада.









