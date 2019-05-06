Липецкая рыбоохрана совместно с ОМОН задержали браконьера

Нарушитель ловил рыбу "экранами" в запрещенное время и в особо охраняемом месте.

Фото:

ribakmak.ru

2 мая липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства провел рейд совместно с ОМОН «Легион» управления Росгвардии по Липецкой области.Как сообщили GOROD48 в отделе рыбоохраны АЧТО, в особо-охраняемой природной территории Матырского водохранилища, Малейском затоне, был задержан браконьер. Нарушитель ловил рыбу в особо-охраняемом месте, в запрещенное время (с 20 апреля по 1 июня можно ловить рыбу только с берега и на одну поплавочную удочку) так называемыми «экранами», что является серьезным нарушением.Браконьер успел выловить 27 плотвичек, часть которых была с икрой. Ущерб водным биоресурсам нанесен на сумму 13 тысяч рублей.Административное дело в отношении нарушителя сейчас рассматривается отделом рыбоохраны АЧТО, после чего будет передано в УМВД по Грязинскому району. Нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ.