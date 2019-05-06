Происшествия

14 минут назад

Липецкая рыбоохрана совместно с ОМОН задержали браконьера

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#браконьерство #рейд
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Липецкая рыбоохрана совместно с ОМОН задержали браконьера

Нарушитель ловил рыбу "экранами" в запрещенное время и в особо охраняемом месте.

2 мая липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства провел рейд совместно с ОМОН «Легион» управления  Росгвардии по Липецкой области. 

Как сообщили GOROD48  в отделе рыбоохраны АЧТО, в особо-охраняемой природной территории  Матырского водохранилища,  Малейском затоне, был задержан браконьер. Нарушитель ловил рыбу в особо-охраняемом месте,  в запрещенное время (с 20 апреля по 1 июня можно ловить рыбу только с берега и на одну поплавочную удочку) так называемыми «экранами», что является серьезным нарушением.  

Браконьер успел выловить 27 плотвичек, часть которых была с икрой. Ущерб водным биоресурсам нанесен на сумму 13 тысяч рублей.

Административное дело в отношении нарушителя  сейчас рассматривается  отделом рыбоохраны АЧТО, после чего будет передано в УМВД по Грязинскому району. Нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности по  статье 256 УК РФ. 

Фото: ribakmak.ru


249
#браконьерство #рейд
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