Происшествия
сегодня, 13:16
Забивший ножом женщину в поселке Лев Толстой предстанет перед судом
Обвиняемый нанес женщине более 20 ударов ножом
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Лев-Толстовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, обвиняемый, задумав лишить жизни оскорбившую его жительницу поселка Лев Толстой, утром 13 декабря 2018 года, вооружившись ножом, пришел к её дому и нажал на дверной звонок. Женщина, ожидавшая в этот день забойщика скота, открыла дверь и получила удар ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление и выхватить нож руками, но тщетно. Незаконно проникнув в дом, незваный гость нанес ей не менее 22 ударов, в том числе и в шею. Затащив потерпевшую в коридор, он закрыл дверь изнутри. В это время пришел забойщик скота и стал звонить в дверь. Чуть позже подошла и дочь. Затаившись, обвиняемый стал ожидать удобного момента, чтобы незаметно покинуть дом. Найдя ключи от двери, он вышел во двор и поспешил скрыться.
Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан. О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что обвиняемый взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови, перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился к работодателю, у которого он подрабатывал в бане. Его обувь стала одной из главных улик. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места.
Установлено, что фигурант судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству он дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, подтвердивших его вменяемость в момент совершения особо тяжкого преступления. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
По версии следствия, обвиняемый, задумав лишить жизни оскорбившую его жительницу поселка Лев Толстой, утром 13 декабря 2018 года, вооружившись ножом, пришел к её дому и нажал на дверной звонок. Женщина, ожидавшая в этот день забойщика скота, открыла дверь и получила удар ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление и выхватить нож руками, но тщетно. Незаконно проникнув в дом, незваный гость нанес ей не менее 22 ударов, в том числе и в шею. Затащив потерпевшую в коридор, он закрыл дверь изнутри. В это время пришел забойщик скота и стал звонить в дверь. Чуть позже подошла и дочь. Затаившись, обвиняемый стал ожидать удобного момента, чтобы незаметно покинуть дом. Найдя ключи от двери, он вышел во двор и поспешил скрыться.
Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан. О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что обвиняемый взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови, перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился к работодателю, у которого он подрабатывал в бане. Его обувь стала одной из главных улик. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места.
Установлено, что фигурант судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству он дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, подтвердивших его вменяемость в момент совершения особо тяжкого преступления. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
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