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Забивший ножом женщину в поселке Лев Толстой предстанет перед судом

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#убийство
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Забивший ножом женщину в поселке Лев Толстой предстанет перед судом

Обвиняемый нанес женщине более 20 ударов ножом

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Лев-Толстовского района, обвиняемого в  совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый, задумав лишить жизни оскорбившую его жительницу поселка Лев Толстой, утром 13 декабря 2018 года, вооружившись ножом, пришел к её дому и нажал на дверной звонок. Женщина, ожидавшая в этот день забойщика скота, открыла дверь и получила удар ножом в живот. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление и выхватить нож руками, но тщетно. Незаконно проникнув в дом, незваный гость нанес ей не менее 22 ударов, в том числе и в шею. Затащив потерпевшую в коридор, он закрыл дверь изнутри. В это время пришел забойщик скота и стал звонить в дверь. Чуть позже подошла и дочь. Затаившись, обвиняемый стал ожидать удобного момента, чтобы незаметно покинуть дом. Найдя ключи от двери, он вышел во двор и поспешил скрыться.

Меньше суток потребовалось следователям и сотрудникам полиции, чтобы установить подозреваемого в убийстве женщины. 14 декабря он был задержан. О том, что убийство было спланировано, говорит тот факт, что обвиняемый  взял с собой сменную одежду, которую еще до убийства спрятал недалеко от дома потерпевшей. Переодевшись, вещи с пятнами крови, перчатки он сложил в пакет и вместе с орудием убийства выбросил в мусорный контейнер и отправился к работодателю, у которого он подрабатывал в бане.  Его обувь стала одной из главных улик. Сапоги со следами крови потерпевшей следователи изъяли с его рабочего места.  

Установлено, что фигурант судим за кражу. При предъявлении неопровержимых доказательств его причастности к убийству он дал признательные показания, которые подтвердил при их проверке на месте происшествия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, подтвердивших его вменяемость в момент совершения особо тяжкого преступления. В настоящее время материалы уголовного дела  направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК России по Липецкой области.
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#убийство
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Комментарии (3)

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Пятёрка

8 минут назад
Не принято на Московии уважать мужчину как хозяина семьи, творца, полководца и создателя окружающего мира. В Туле один любитель громкой музыки после смены зарезал соседку прямо на рабочем месте. К слову, её работа "не бей лежачего"
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Не понял

16 минут назад
Лев Толстой забил женщину в поселке???
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Леха

23 минуты назад
Что бы ему *опу там порвали!!!! Взял нож, значит не человек
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