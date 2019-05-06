В Липецкой области теплее обычного на 7 градусов

7 и 8 мая территория Липецкой области окажется на западной периферии сибирского антициклона — погода будет теплой, сухой и без осадков. Днем 9 мая на территорию региона выйдет южный циклон, который принесет с собой умеренные дожди, местами грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 23 до 28 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.

7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.



