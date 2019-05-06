В Липецкой области перевернулся квадроцикл: пострадали четверо подростков

За выходные в ДТП пострадали пятеро детей и подростков

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3 мая около пяти часов вечера в Липецке на улице Терешковой 38-летний водитель «Шкоды» вне пешеходного перехода допустил наезд на 14-летнего школьника, который с травмой госпитализирован.В тот же день в Тербунском районе вечером в половине седьмого на дороге Тербуны – Васильевка 16-летний подросток, управляя квадроциклом не имея водительского удостоверения, не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате сам водитель и три его пассажира 16-ти и 14-ти лет получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.4 мая в Усмани в половине двенадцатого ночи на улице Ленина 43-летний водитель УАЗа по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с автомобилем «Хендай» с 25-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и 53-летняя пассажирка УАЗа получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.5 мая в Добровском районе в пять часов утра 18-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и машина съехала в кювет. Парень получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 1 водителя.За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 179 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1500 случаев превышения скорости.Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 62 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.