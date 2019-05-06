Площадь Победы перекроют для проведения репетиции Парада

Репетиция Парада Победы внесет коррективы в схемы движения общественного транспорта. Автовладельцев также призывают заранее выбирать альтернативные пути следования.

Департамент транспорта администрации Липецка информирует о том, что завтра 07.05.2019 в связи с репетицией праздничного Парада на площади Победы, в период с 09:30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 11:30) в пути следования городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:

- автобусы маршрутов №№ 1Т, 9Т, 35, 37, 300, 323, 323а, 347 в прямом и обратном направлении «… - проспект Победы – ул. Механизаторов – ул. Папина – ул. Неделина – ул. Циолковского – ул. Терешкова - далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов №№ 8, 36, 308, 308к, 315, 321, 352, 353 в прямом и обратном направлении «… - проспект Победы - ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов №№ 26, 27, 30 в прямом и обратном направлении «… - проспект Победы - ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – ул. Фрунзе – пл. Революции - далее по маршруту»;

- автобусы маршрута № 302 в прямом и обратном направлении «… - ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту»;

- автобусы маршрута № 2Т «… - ул. Терешковой – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Папина – ул. Механизаторов – проспект Победы - далее по маршруту»;

- автобусы маршрута № 1 в прямом и обратном направлении « Ж/д вокзал – ул. Гагарина – Лебедянское шоссе – далее по маршруту»;

- автобусы маршрута № 40 в прямом и обратном направлении « пл. Мира – ул. Зои Космодемьянской – далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов № 2, 12 «… - ул. Студеновская – ул. Гагарина – ул. Ленина – пл. Революции – пл. Театральная – ул. Плеханова – далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов № 17, 317 в прямом и обратном направлении «… - ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Зегеля – пл. Театральная – ул. Фрунзе – далее по маршруту»;

- автобусы маршрутов № 332, 343 в прямом и обратном направлении «… - ул. Циолковского – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Зегеля – пл. Театральная - ул. Фрунзе – далее по маршруту»;

- автобусы маршрута №6 по укороченной схеме до пл. Мира;

- автобусы сезонного садоводческого маршрута №48 в прямом и обратном направлении «Ж/д вокзал – ул. Гагарина – далее по маршруту».



После завершения репетиции движение всех видов пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.

Владельцев личного транспорта в указанный период также призывают заранее выбирать альтернативные пути следования, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



