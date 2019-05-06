Ельчанин побил стекла в колонии где отбывал ранее наказание и возвращается обратно - за решетку

У дебошира целый "букет" непогашенных судимостей

Как сообщает прокуратура Липецкой области, поздним вечером в начале сентября 2018 года 28-летний ельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекло в административном здании исправительного учреждения, в котором ранее отбывал наказание.



Обнаружив, что его действия стали очевидны, мужчина попытался скрыться, угрожая ножом двум сотрудникам учреждения, ставших свидетелями его агрессивных действий.



Однако тем удалось удержать правонарушителя до приезда полиции, в присутствии которой преступник прекратил сопротивление и выбросил нож.



На момент совершения преступления подсудимый имел целый ряд непогашенных судимостей, в т.ч. за тяжкое преступление, и освободился всего за три месяца до совершения нового преступления.



В судебном заседании он полностью признал свою вину, мотивируя свой поступок состоянием опьянения.



Учитывая данные о личности подсудимого, мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

