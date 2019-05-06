Происшествия

50 минут назад

Липчанина будут судить за кражу из магазина масла и сыра

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#суд
Липчанина будут судить за кражу из магазина масла и сыра
Отделом дознания Отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимого 37-летнего липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

Установлено, что в марте 2019 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина, расположенного по бульвару Шубина г. Липецка, совершил хищение продуктов питания, а именно 6 упаковок сливочного масла и 6 упаковок сыра, на общую сумму 2 600 рублей. С похищенными товарами он скрылся с места совершения преступлени.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для решения вопроса по существу, сообщили в ГУМВД России по Липецкой области.
4 275
#суд

Комментарии (4)

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А ГДЕ СПРАВЕДЖЛИВОСТЬ?

20 минут назад
А то что "Квадра" регулярно грабит население г. Липецка по мошенническим схемам на сотни лимонов ЗА ОТОПЛЕНИЕ , вот об этом все молчек!!! Они умудряются начислять людям за то тепло , как будто у нас якутские морозы!!! КОГДА ЖЕ ГРАБЕЖ ПРЕКРАТИТСЯ, ХОТЯ О ЧЕМ Я, МНОГИЕ НАВЕРНОЕ В ДОЛЕ, А МУЖИКА ПО ПОЛНОЙ , ВЕДЬ ОН НИСКЕМ НЕ ПОДЕЛИЛСЯ.
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Мелкий гусь

24 минуты назад
Воровать лярдами надо запомни теперь посадят для показухи судью на мыло
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Патологоанатом

28 минут назад
Не удивлюсь, если за такую КРАЖУ ВЕКА этому "молодцу" года два реального срока впаяют!
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Да не липчанина судить надо

37 минут назад
Путина надо судить ,что страну до голода довёл .
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