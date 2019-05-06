Липчанина будут судить за кражу из магазина масла и сыра

Отделом дознания Отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимого 37-летнего липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».



Установлено, что в марте 2019 года обвиняемый, находясь в торговом зале магазина, расположенного по бульвару Шубина г. Липецка, совершил хищение продуктов питания, а именно 6 упаковок сливочного масла и 6 упаковок сыра, на общую сумму 2 600 рублей. С похищенными товарами он скрылся с места совершения преступлени.



В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для решения вопроса по существу, сообщили в ГУМВД России по Липецкой области.

