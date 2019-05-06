Общество

сегодня, 10:08

Захоронение красноармейца из Ельца обнаружено в Австрии

414
#поиск #захоронение
Захоронение красноармейца из Ельца обнаружено в Австрии

Портрет еще одного жителя Ельца, погибшего при освобождении Австрии, пронесут на шествии "Бессмертного полка" в этой стране

Исследовательский центр «Память» города Вена, ведет работу по сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших на территории Австрии в годы Великой Отечественной войны. Ими была создана электронная книга Памяти советских граждан, погибших и похороненных в Австрии во время Второй мировой войны: на картах Google размещены все известные на данный момент захоронения красноармейцев, военнопленных и угнанных на принудительные работы советских граждан, погибших и погребенных в Австрии. 

Патриотическое движение «Мы из Ельца» сотрудничает и поддерживает дружеские отношения с ИЦ «Память». Так, в феврале 2019 г. из Австрии были получены материалы о месте захоронения нашего земляка-ельчанина Киселёва Ивана Семёновича на советском воинском кладбище населённого пункта Хартберг, расположенном в федеральной земле Штирия. Сведения были переданы родным солдата, которые с 1945 г. не знали где покоится их родственник. 

Несколько ранее в Вену были отправлены фотографии и некоторые документы нашего земляка, Героя Советского Союза Дякина Михаила Васильевича, погибшего 30 апреля 1945 г. при освобождении Австрии и похороненного в Вене. Представители ИЦ «Память» заверили, что в рядах «Бессмертного полка» в Австрии 9 мая будет и портрет Михаила Васильевича, сообщает администрация Ельца.
414
#поиск #захоронение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке для школьников прозвучат два последних звонка
#Последний звонок
В Липецке для школьников прозвучат два последних звонка

20 минут назад

Общество
В Липецке введен особый противопожарный режим
#противопожарный режим
В Липецке введен особый противопожарный режим

37 минут назад

Общество
Стала известны схема шествия «Бессмертного полка»
#Бессмертный полк
13
Стала известны схема шествия «Бессмертного полка»

сегодня, 10:01

Общество
Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го
#проспект Победы
25
Здравствуйте, пробки! Ремонт проспекта Победы начнут в понедельник, 13-го

сегодня, 09:50

Общество
Липчанин в кафе похитил виски и ром
#кража
1
Липчанин в кафе похитил виски и ром

сегодня, 08:41

Общество
Езда на красный в Липецке в порядке вещей?
#Светофор #красный сигнал #правила дорожного движения. нарушение
24
Езда на красный в Липецке в порядке вещей?

сегодня, 08:26

Общество