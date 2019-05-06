Захоронение красноармейца из Ельца обнаружено в Австрии

Портрет еще одного жителя Ельца, погибшего при освобождении Австрии, пронесут на шествии "Бессмертного полка" в этой стране

Исследовательский центр «Память» города Вена, ведет работу по сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших на территории Австрии в годы Великой Отечественной войны. Ими была создана электронная книга Памяти советских граждан, погибших и похороненных в Австрии во время Второй мировой войны: на картах Google размещены все известные на данный момент захоронения красноармейцев, военнопленных и угнанных на принудительные работы советских граждан, погибших и погребенных в Австрии.



Патриотическое движение «Мы из Ельца» сотрудничает и поддерживает дружеские отношения с ИЦ «Память». Так, в феврале 2019 г. из Австрии были получены материалы о месте захоронения нашего земляка-ельчанина Киселёва Ивана Семёновича на советском воинском кладбище населённого пункта Хартберг, расположенном в федеральной земле Штирия. Сведения были переданы родным солдата, которые с 1945 г. не знали где покоится их родственник.



Несколько ранее в Вену были отправлены фотографии и некоторые документы нашего земляка, Героя Советского Союза Дякина Михаила Васильевича, погибшего 30 апреля 1945 г. при освобождении Австрии и похороненного в Вене. Представители ИЦ «Память» заверили, что в рядах «Бессмертного полка» в Австрии 9 мая будет и портрет Михаила Васильевича, сообщает администрация Ельца.

