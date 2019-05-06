Стала известны схема шествия «Бессмертного полка»

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Ахламонов
Ты за себя отвечай
НЕ ПАТРИОТ
Не забудь с самой
Согласен
Рсдрп
Вот как
Ахламонов
Мой дед воевал