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Стала известны схема шествия «Бессмертного полка»

13 1043
#Бессмертный полк
Стала известны схема шествия «Бессмертного полка»
ООД "Бессмертный полк России" в Липецкой области опубликовал время и схему движения Парада Победы и "Бессмертного полка"

1 Сбор БП 2019.jpg


2 Маршрут БП 2019.jpg
13 1043
#Бессмертный полк

Комментарии (13)

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444

1 минуту назад
Идти под флагами власовской армии предателей я думаю просто подло,это для тех кто не знает
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Ахламонов

6 минут назад
Не забудь с самой, она мне не нужна…
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Ты за себя отвечай

8 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, . Тебя же либерастовское дерьмо никто из под палки не гонит. Вот и закрой свой поганый вафельник и не вякой. Твой дедушка наверное из героев ташкентского фронта.
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НЕ ПАТРИОТ

13 минут назад
Елена, в интернете уже полно информации о "складах" с фотографиями на палочке к данному мероприятию.
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Не забудь с самой

18 минут назад
Ахламонов, Ушлепкину прихватить.
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Согласен

20 минут назад
Вот как, и выходить под Красным Знаменем Победы
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Рсдрп

20 минут назад
Мы просрали победу наших дедов. Ненавижу когда на День Победы вместо Красного Знамени Победы несут триколор. Хочу заметить что под ним воевали русские колобаранты на стороне Гитлера.
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Вот как

33 минуты назад
Надо выходить на митинги против едоросов.
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Ахламонов

33 минуты назад
А почему не опубликовали схему движения полуиарафона, а то я 1500 рублей заплатил, а как бежать не знаю. А друг собъюсь с маршрута и в Мюнхен убегу.
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Мой дед воевал

35 минут назад
За родину, за Ленина ,за Сталина, Но не за вора Путина и воровскую шайку едрисни!.
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