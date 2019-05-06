Безработный обокрал церковь в Липецкой области

5 мая в полицию обратился помощник настоятеля Троицкого храма с заявлением о том, что в ночь с 4 на 5 мая в поселке Лев Толстой неизвестный путем разбития оконного стекла проник в Троицкий храм по ул.Привокзальной и из ящиков для пожертвований совершил кражу денег в сумме 10000 рублей.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 43-летний житель Лев-Толстовского района. Расследование проводит Лев-Толстовское ОП МОМВД России "Данковский".



Фото: aftershock.news

