Происшествия

сегодня, 08:42

Безработный обокрал церковь в Липецкой области

4 555
#кража #церковь
1
Безработный обокрал церковь в Липецкой области
5 мая в полицию  обратился помощник настоятеля Троицкого храма с заявлением о том, что в ночь с 4 на 5 мая в поселке Лев Толстой неизвестный путем разбития оконного стекла проник в Троицкий храм по ул.Привокзальной и из ящиков для пожертвований совершил кражу денег в сумме 10000 рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 43-летний житель Лев-Толстовского района. Расследование проводит Лев-Толстовское ОП МОМВД России "Данковский".

Фото: aftershock.news
4 555
#кража #церковь
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Блин горелый

5 минут назад
А как помощник настоятеля храма посчитал сумму похищенного, если не он деньги туда клал?
ответить

аминь

9 минут назад
Бог дал - бог взял.
ответить

Липчанин

35 минут назад
Эх дурашка... В камере зарежут...
ответить

ттт

48 минут назад
да может у "неработающего" храм в душе, а чего сумма такая ровная??? подозрительно .... попу карманы проверьте насчет нетрудовых доходов
ответить

Еще в рубрике

Автомобиль снес столб на площади Победы
#Авария #ДТП
5
Автомобиль снес столб на площади Победы

сегодня, 08:05

Происшествия
В Елецком районе перевернулась ГАЗель
#дтп
В Елецком районе перевернулась ГАЗель

вчера, 18:28

Происшествия
Жителей «Университетского» ночью разбудил сигнал тревоги
#сирена #сигнал
43
Жителей «Университетского» ночью разбудил сигнал тревоги

вчера, 09:31

Происшествия
В Липецке ночью горел дом
#пожар
13
В Липецке ночью горел дом

вчера, 09:00

Происшествия
Неадекватный мужчина гонялся за детьми и пытался себя изувечить
#алкоголь #наркотики
66
Неадекватный мужчина гонялся за детьми и пытался себя изувечить

вчера, 08:46

Происшествия
От порыва ветра на Советской развернуло светофор, а на Плеханова повалило флаги
#ветер
34
От порыва ветра на Советской развернуло светофор, а на Плеханова повалило флаги

04.05.2019 17:53

Происшествия