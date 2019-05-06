Эксперты назвали возможные причины инцидента с лайнером в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево 5 мая совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск. После того, как он приземлился, в его двигателе возникло возгорание и пламя охватило половину самолета.



Другой источник завил, что у лайнера могли отказать все бортовые электросистемы.



Свое мнение высказал и летчик-испытатель Олег Смирнов, который заявил, что инцидент мог усугубиться из-за полного бака невыработанного топлива, сообщают



Комментирую этот инцидент, где погиб 41 человек, эксперты сделали разные предположения возникновения такой ситуации. Так заслуженный пилот России Юрий Сытник опроверг информацию о том, что двигатель мог загореться от удара молнии.Другой источник завил, что у лайнера могли отказать все бортовые электросистемы.Свое мнение высказал и летчик-испытатель Олег Смирнов, который заявил, что инцидент мог усугубиться из-за полного бака невыработанного топлива, сообщают "Известия".