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Эксперты назвали возможные причины инцидента с лайнером в Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево 5 мая совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск. После того, как он приземлился, в его двигателе возникло возгорание и пламя охватило половину самолета.

Комментирую этот инцидент, где погиб 41 человек, эксперты сделали разные предположения возникновения такой ситуации. Так заслуженный пилот России Юрий Сытник опроверг информацию о том, что двигатель мог загореться от удара молнии.
Другой источник завил, что у лайнера могли отказать все бортовые электросистемы.

Свое мнение высказал и летчик-испытатель Олег Смирнов, который заявил, что инцидент мог усугубиться из-за полного бака невыработанного топлива, сообщают  "Известия".

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