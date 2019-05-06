Общество

19 минут назад

Липчане признаны сладкоежками

98
#сахар #рейтинг
Липчане признаны сладкоежками

Росстат подсчитал, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России. 

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого, пишет RT.

Далее идут Тамбовская область (54 кг), Воронежская область (52 кг) и Краснодарский край (50 кг).

Меньше всего сахара потребляли жители Республики Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг), Чувашии (27 кг) и Красноярского края (28 кг).

В среднем по России на душу населения пришлось 39 кг сахара в год. За последние 10 лет этот показатель изменился незначительно — в 2005 году россияне съедали на 1 кг сахара меньше.

Как сообщалось ранее, в 2018 году потребление сахара в России превысило установленную Минздравом норму почти в два раза — 39,4 кг на человека при норме 24 кг.

Фото: © Павел Лисицын РИА Новости
98
#сахар #рейтинг

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