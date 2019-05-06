Общество

26 минут назад

Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту

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#Шереметьево

Вчера в «Шереметьево» сел горящий самолет. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и член экипажа.

Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево». Вчера вечером там экстренно сел борт Москва-Мурманск. Самолет совершил жесткую посадку, он загорелся на полосе. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.






462
#Шереметьево

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