Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту

Вчера в «Шереметьево» сел горящий самолет. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и член экипажа.

Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево». Вчера вечером там экстренно сел борт Москва-Мурманск. Самолет совершил жесткую посадку, он загорелся на полосе. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.