26 минут назад
Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту
Вчера в «Шереметьево» сел горящий самолет. Жертвами катастрофы стали 40 пассажиров и член экипажа.
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