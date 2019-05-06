Доброе утро, Липецк!

Сегодня 6 мая 2019 года. Понедельник после «первых майских» - все, что нужно знать про этот день.

День в истории



Впрочем, день-то сегодня на самом деле такой знаменательный, что не знаешь, что первым делом праздновать. Сегодня День святого Георгия Победоносца – знаменательная дата не только для русских православных, но и для целого ряда народов. Например, в Турции, Греции, Грузии, Болгарии, Осетии. По преданиям Георгий был талантливым военачальником при императоре Диоклетиане и, будучи христианином, открыто выступил против гонений на христиан. Перенес жуткие пытки с молитвой на устах и принял казнь.



Кто-то скажет: что вы нам майским утром о жутких пытках? Неужели ничего поинтереснее не нашлось? Как же, конечно, нашлось: в этот самый день в 1890 году Церковь мормонов отказалась от многоженства. Но духовные наставники пошли на это лишь после того, как правительство Соединенных Штатов официально запретило деятельность мормонов и заморозило их банковские счета. С самого начала существования Церкви мормонов окружающие сильно возмущались их полигамией. Возможно, некоторые возмущались больше из зависти: сами бы так тоже хотели, да нос не дорос.



Возможно, мечта о полигамии тоже не давала покоя актрисе Элизабет Тейлор, но она решила, что если нельзя выйти сразу за нескольких, то можно сделать это по очереди. Поэтому она выходила замуж восемь раз. Как раз 6 мая 1950 года у восемнадцатилетней Элизабет состоялась первая свадьба.



Музыкальная пауза



А ничего так поет девушка, правда? Мы послушали и решили – всем покажем этот клип.







Погода



6 мая на западной периферии сибирского антициклона преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков.



Ветер переменных направлений 4-9 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 29 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.



Транспорт



На часах всего семь утра, а на дорогах уже шумят автомобили. Если у вас нет желания начать неделю с ожидания в пробке - выбирайте «зеленые» улицы.









Обесточивание



ЛГЭК сообщает: в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:



6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул.Полярная, ул.Смоленская, ул.Садовая, ул.Зоологическая, ул.Сенная, пер.Рядовой, ул.Индустриальная, ул.Буденного, ул.Речная;

6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк».



Тем временем



Спасатели



«В поход следует надевать головной убор, штаны и удобную обувь, чтобы защититься от клещей и не пораниться в зарослях. С собой обязательно нужно взять компас, спички, нож, соль, продуктовый паек, заряженный мобильный телефон и запасную одежду, причем спички и одежду следует упаковать в полиэтилен, чтобы защитить от влаги».



Напоминаем, что разжигать костры в лесу по-прежнему нельзя. И еще долго будет нельзя.



Мы желаем вам хорошего дня, читайте новости на GOROD48!







Впрочем, день-то сегодня на самом деле такой знаменательный, что не знаешь, что первым делом праздновать. Сегодня День святого Георгия Победоносца – знаменательная дата не только для русских православных, но и для целого ряда народов. Например, в Турции, Греции, Грузии, Болгарии, Осетии. По преданиям Георгий был талантливым военачальником при императоре Диоклетиане и, будучи христианином, открыто выступил против гонений на христиан. Перенес жуткие пытки с молитвой на устах и принял казнь.Кто-то скажет: что вы нам майским утром о жутких пытках? Неужели ничего поинтереснее не нашлось? Как же, конечно, нашлось: в этот самый день в 1890 году Церковь мормонов отказалась от многоженства. Но духовные наставники пошли на это лишь после того, как правительство Соединенных Штатов официально запретило деятельность мормонов и заморозило их банковские счета. С самого начала существования Церкви мормонов окружающие сильно возмущались их полигамией. Возможно, некоторые возмущались больше из зависти: сами бы так тоже хотели, да нос не дорос.Возможно, мечта о полигамии тоже не давала покоя актрисе Элизабет Тейлор, но она решила, что если нельзя выйти сразу за нескольких, то можно сделать это по очереди. Поэтому она выходила замуж восемь раз. Как раз 6 мая 1950 года у восемнадцатилетней Элизабет состоялась первая свадьба.А ничего так поет девушка, правда? Мы послушали и решили – всем покажем этот клип.6 мая на западной периферии сибирского антициклона преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков.Ветер переменных направлений 4-9 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 29 градусов тепла.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.На часах всего семь утра, а на дорогах уже шумят автомобили. Если у вас нет желания начать неделю с ожидания в пробке - выбирайте «зеленые» улицы.ЛГЭК сообщает: в связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 по ул.Полярная, ул.Смоленская, ул.Садовая, ул.Зоологическая, ул.Сенная, пер.Рядовой, ул.Индустриальная, ул.Буденного, ул.Речная;6 мая с 09:00 до 16:00 по СНТ «Спутник»,СНТ «Горняк».Спасатели предупреждают : если вы собираетесь заблудиться в лесу, не надевайте камуфляж, потому что вас трудно будет найти. Оно и понятно: нелегко найти человека, если он слился со средой. Надевайте красное, оранжевое, желтое, ярко-голубое.«В поход следует надевать головной убор, штаны и удобную обувь, чтобы защититься от клещей и не пораниться в зарослях. С собой обязательно нужно взять компас, спички, нож, соль, продуктовый паек, заряженный мобильный телефон и запасную одежду, причем спички и одежду следует упаковать в полиэтилен, чтобы защитить от влаги».Напоминаем, что разжигать костры в лесу по-прежнему нельзя. И еще долго будет нельзя.Мы желаем вам хорошего дня, читайте новости на GOROD48!