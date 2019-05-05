В Липецкой области тепло и сухо

6 мая на западной периферии сибирского антициклона преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков.



Ветер переменных направлений 4-9 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 29 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.



Самая высокая температура воздуха в этот день была в 2018 году – 28 градусов тепла, самый холодный день 6 мая выдался в 1999 году - 4 градуса мороза.



