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В Липецкой области тепло и сухо

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В Липецкой области тепло и сухо

6 мая  на  западной периферии сибирского антициклона преимущественно без осадков.  Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер переменных направлений 4-9 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем от 21 до 29 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 23-25 градусов  тепла.

Самая высокая температура воздуха в этот день была в 2018 году – 28 градусов тепла, самый холодный день 6 мая выдался в 1999 году - 4 градуса мороза.

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