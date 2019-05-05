Липецких фермеров поддержат материально из федерального бюджета

Почти 14 млрд рублей распределены между 83 субъектами Федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Как сообщили в Правительстве РФ, межбюджетные трансферты в общем размере 13,82 млрд рублей распределены 83 субъектам Федерации: в 2019 году – в размере 5,37 млрд рублей, в 2020 году – 3,84 млрд рублей, в 2021 году – 4,61 млрд рублей. Решения приняты в контексте реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта.



За счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.



От этого бюджетного "пирога" липецким фермерам и кооператорам достанется почти 300 миллионов рублей. Первый транш, в 2019 году составит около 115 миллионов рублей, второй, в 2020-м - 94,5 млн, и третий, в 2021 году - 84 миллиона.

