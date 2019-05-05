Общество

сегодня, 18:31

Липецких фермеров поддержат материально из федерального бюджета

9 352
#субсидии #фермерство
Липецких фермеров поддержат материально из федерального бюджета

Почти 14 млрд рублей распределены между 83 субъектами Федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Как сообщили в Правительстве РФ, межбюджетные трансферты в общем размере 13,82 млрд рублей распределены 83 субъектам Федерации: в 2019 году – в размере 5,37 млрд рублей, в 2020 году – 3,84 млрд рублей, в 2021 году – 4,61 млрд рублей. Решения приняты в контексте реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта.

За счёт этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

От этого бюджетного "пирога" липецким фермерам и кооператорам достанется почти 300 миллионов рублей. Первый транш, в 2019 году составит около 115 миллионов рублей, второй, в 2020-м - 94,5 млн, и третий, в 2021 году - 84 миллиона. 
9 352
#субсидии #фермерство

Комментарии (9)

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Что и требовалось доказать

24 минуты назад
Уваркина получит дотации
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Юпитер

32 минуты назад
Сатурн, а их СУБСИДИРОВАЛИ или НЕТ ? На Соколе отрегулировали цены на овощи при помощи административного ресурса. https://gorod48.ru/news/1711711/ Или КРЕМЛЬ виноват ?
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Дать субсидию

33 минуты назад
ООО «АГРОФИРМА ТРИО»
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Юпитер

40 минут назад
Сатурн, какой хозяин ? Какой Кремль ? Мало ли что в статье написано ? Ты , что видел отчёты куда деньги идут за прошлые года ? Донских , слыхал такую фамилию , ну , просветись на досуге !
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243

44 минуты назад
Сатурн, У нас не социализм что бы Путин цены устанавливал. Все цены в нашей стране устанавливает бизнес. У нас государство не указ бизнесу, а скорее наоборот! В наше стране всё частное, и как мы видим на примере бензина, государство только может договорится с бизнесом о ценах, но не устанавливать их, то же самое и по поводу зарплат. А так как наше государство и бизнес это один котел. поэтому и беззаконие такое в стране. Обычному рабочему здесь нету права на нормальное существование!
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ужас

сегодня, 19:09
Сатурн, А что от того что вам дадут субсидию вы рабочим зарплату повысите?? Или цены на свой товар меньше сделаете и более натуральный будут? Да ни чего такого не будет! Вы капиталисты, буржуи, вы всю прибыль в карман себе положите, понакупите джипов, домов и т.д., а народ как жил в нищите и питался низкосортными продуктами, за бешенные цены, так всё и останется!
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Сатурн

сегодня, 19:04
Юпитер,ты вообще читал статью?Уже вечер и пора бы перестать отмечать всякую херь-завтра арбайтн.Если в 2-х словах-то фермеры приобретают технику,оборудование,ГСМ,какие-нибудь удобрения и пр. по ценам ниже,чем остальным или кредиты с пониженным процентом.ВСЕ!Какой-тебе "творог" здесь видится?А то,что твой любимый творог в цене растет систематически-это вопрос не к фермерам,а к твоему хозяину из Кремля и его слугам с Соборной-Театральной.Ну,кстати,и к тебе тоже-ты же сам и одобряешь путлера и крымнаш.Получи,распишись и жри,если сможешь покупать,конечно)) Фермеры и им подобные ИП-на ценообразование влияют так же,как Обама на стоимость услуг ЖКХ в Грязях.
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007

сегодня, 18:50
ну хоть маленькя освоим
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Юпитер

сегодня, 18:41
хрена лысого все эти субсидии ! Пачка нормального твворога почти 100 руб, мясо под 1000 р. СУБСИДИИ -это распил , и ничего более ! А потом ТЁТИ из МУП , или как там эта организация называется , выезжают на Сокольский рынок и офигивают от ЦЕН !
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