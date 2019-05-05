Областное «дерби» в убогой обстановке

Ни спортивной борьбы, ни антуража, ни заботы о болельщиках сегодня в Ельце замечено не было.

Дерби между «Ельцом» и дублерами липецкого «Металлурга» прошло в древнем городе при минимуме болельщиков, в убогой спортивной борьбе и в обстановке, которая порой напоминала смех. Ельчане при этом выиграли – 1:0.

Футбол в Липецкой области уже много лет отнюдь не на подъеме. Чемпионат мира-2018, может быть, и всколыхнул где-то подъем «спорта №1» в стране, но только не в нашем регионе. Когда-то «Елец» выступал во втором дивизионе (как сейчас «Металлург»), а главная команда области – в первой лиге, которая являлась аналогом современной ФНЛ. И в каждом городе нередко матчи собирали аншлаги.

Все это резко куда-то подевалось. Сегодня на елецкий стадион «Труд» пришли от силы 300 болельщиков, в основном преклонного возраста. Большинству же любителей спорта такой футбол оказался не нужен. Да и как может быть иначе? Взгляните на табло елецкого стадиона «Труд» (фото группы «Металлурга-М» в соцсетях). И эти таблички с «наскальной живописью» висят у нас в XXI веке и вряд ли привлекают, а скорее отпугивают болельщиков (счет, к слову, указан неверно).

Единственный мяч ельчане забили на 74-й минуте. Александр Ролдугин пробил с угла штрафной и попал в дальний угол.

До этого липчан много раз спасал вратарь Никита Зеленов, а вот в атаке у «Металлурга-М2 маячила тоска зеленая – ни одного (!) серьезного момента за всю игру или как выразился представитель команды: «ну была пара подходов к воротам в первом тайме». Даже оказавшись в роли проигрывающих юные липчане ничего толком не создали у чужих ворот.

В конце матча произошла стычка с участием игроков обеих команд, но тоже не особенно темпераментная. Арбитр «для порядка» показал желтую карточку липецкому форварду Владиславу Колченко, и на том расстались…

«Елец» в своем втором матче первенства СФФ «Центр» одержал первую победу, на счету «Металлурга-М» - ничья и поражение. Что-то подсказывает, что даже в третьей лиге команды Липецкой области в этом году ни за что бороться не будут.