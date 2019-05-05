Впервые в истории воспитанник «Металлурга» стал чемпионом России по футболу

Антон Заболотный имел шанс даже забить «золотой гол» питерского «Зенита».

Питерский «Зенит» вчера сыграл вничью в Грозном с «Ахматом» - 1:1, и этого хватило, чтобы в 6-й раз оформить звание чемпиона России.

Вместе со всей командой «золотую» медаль получит и начинавший заниматься футболом в спортивной школе ФК «Металлург» 27-летний нападающий Антон Заболотный. В нынешнем сезоне Антон принял участие в 14-ти матчах сине-бело-голубых, причем во всех выходил на замену, и не забил ни одного мяча.

Любопытно, что Заболотный вчера в Грозном мог стать автором «золотого гола». Выйдя на поле на 78-й минуте при счете 0:1, он вскоре не использовал выход один на один с вратарем «Ахмата». Однако вскоре Заболотный поборолся с соперниками и мяч от его головы отскочил к аргентинцу Себастьяну Дриусси, который на 86-й минуте сравнял счет. Этот мяч и принес «Зениту» чемпионство, поскольку главный конкурент столичный «Локомотив» проиграл в Туле – 0:2.

Добавим, что в нынешнем сезоне Заболотный забивал за «Зенит» в других турнирах – два гола в Лиге Европы и один – в Кубке России.

Это первый случай, когда воспитанник «Металлурга» получит «золотую» медаль чемпионата страны. Близок к этому был Дмитрий Бугаков (нынешний главный тренер дублирующего состава «сталеваров»), но в 2001 году провел лишь 5 матчей в чемпионском составе столичного «Спартака», после чего в разгар сезона покинул команду.

В советские времена лучшие результаты показывали защитник Евгений Долгов, ставший «бронзовым» призером чемпионата СССР в 1990 году в составе столичного «Динамо», и уроженец Данкова московский торпедовец Геннадий Гришин – на его счету две «бронзы» в 1988 и 1991 годах.



Фото ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

