Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе

Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, в последние дни наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта.





Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации, сообщает



*Террористическая организация, запрещенная в России.

Российские военные опасаются, что террористы готовят ударную группировку для наступления на город Хама.Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации, сообщает ria.ru *Террористическая организация, запрещенная в России.