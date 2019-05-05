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27 минут назад

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе

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Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
По его словам, в последние дни наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта.

Российские военные опасаются, что террористы готовят ударную группировку для наступления на город Хама.
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации, сообщает ria.ru.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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