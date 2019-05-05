В России

53 минуты назад

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

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Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

Делегация общественных деятелей из США пробыла в Крыму с пятидневным визитом. В составе делегации около 20 человек, в том числе представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Делегация покидает территорию полуострова в воскресенье.

"Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах - стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое", - сказал  РИА Новости Макинтаер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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