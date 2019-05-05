Жителей «Университетского» ночью разбудил сигнал тревоги

Жуткий вой раздавался ночью в микрорайоне

Сегодня в группе микрорайона в соцсети "ВКонтакте" жители делятся ночными переживаниями. Ночью в районе монотонный сигнал разбудил и не давал спать многим.







Одна из жительниц, рассказала, что ей удалось дозвониться до МЧС, где сообщили, что из-за грозы сработал сигнал оповещения гражданской обороны.



Фото: prokazan.ru.





