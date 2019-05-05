Происшествия
сегодня, 09:31
Жителей «Университетского» ночью разбудил сигнал тревоги
Жуткий вой раздавался ночью в микрорайоне
Сегодня в группе микрорайона в соцсети "ВКонтакте" жители делятся ночными переживаниями. Ночью в районе монотонный сигнал разбудил и не давал спать многим.
Одна из жительниц, рассказала, что ей удалось дозвониться до МЧС, где сообщили, что из-за грозы сработал сигнал оповещения гражданской обороны.
Фото: prokazan.ru.
Одна из жительниц, рассказала, что ей удалось дозвониться до МЧС, где сообщили, что из-за грозы сработал сигнал оповещения гражданской обороны.
Фото: prokazan.ru.
Сергей
Сергей
indezit
липчанка
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