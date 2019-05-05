Происшествия

сегодня, 09:31

Жителей «Университетского» ночью разбудил сигнал тревоги

6 1764
#сирена #сигнал
Жителей «Университетского» ночью разбудил сигнал тревоги

Жуткий вой раздавался ночью в микрорайоне

Сегодня в группе микрорайона в соцсети "ВКонтакте" жители делятся ночными переживаниями. Ночью в районе монотонный сигнал разбудил и не давал спать многим.



Одна из жительниц, рассказала, что ей удалось дозвониться до МЧС, где сообщили, что из-за грозы сработал сигнал оповещения гражданской обороны.

Фото: prokazan.ru.


6 1764
#сирена #сигнал

Комментарии (6)

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Сергей

1 минуту назад
Да, не дописал по Советской развернуло светофор (вообще удивлен - как это его не унесло если он там закреплен на один шурупчик), а на ул. Плеханова повалило флаги (вот бы они стукнули по голове тому кто их там ставил и укреплял, а не детям которые ходят мимо них каждый день в школу). Так как все-таки обустроят Быханов сад?
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Сергей

8 минут назад
Вчерашняя гроза показала, как сегодня работают люди.От не очень сильного ветра и небольшого получасового дождя по проспекту Победы сорвало три баннера которые падали на проезжую часть (представьте если бы они упали на лобовое стекло вашей машины), ряд районов были обесточены, а тут ещё и сигнал ГО (о начале военных действий). А представьте себе что дождь длился бы трое суток да с сильными порывами ветра так вообще была бы катастрофа для города. Хотел спросить у областной и городской властей - что там решили с Быхановым садом то?
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indezit

17 минут назад
Полицейское рабовладельческое репрессивное государство
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липчанка

50 минут назад
как в Югославии перед авианалетом
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:.

57 минут назад
Sorry...Не задолжали,а задолбали.
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Страшное

сегодня, 09:53
Предзнаменование.Что-то нам не договаривают.
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