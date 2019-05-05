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Ростовчанка забыла ребенка в такси
В Ростове-на-Дону полицейские оперативно разыскали мать которая забыла своего ребенка в такси.
Накануне майских праздников, 28 апреля, оперативникам поступило сообщение о том, что в больницу поступил ребенок возрастом 2.5 года. Позднее полицейские установили, что мать была в алкогольном опьянении.
В настоящее время материалы по делу переданы детскому омбудсмену, комиссии по делам несовершеннолетних и в органы опеки и попечительства. Ребенок продолжает находиться в больнице, сообщает privet-rostov.ru
В настоящее время материалы по делу переданы детскому омбудсмену, комиссии по делам несовершеннолетних и в органы опеки и попечительства. Ребенок продолжает находиться в больнице, сообщает privet-rostov.ru