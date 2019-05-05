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8 минут назад

Депутат Госдумы на Урале устроил стрельбу во дворе жилого дома

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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата во дворе одного из домов в Камышлове.

Сам Ионин в Facebook сообщил, что ездил в Камышлов по вопросу обманутых дольщиков, а к вечеру ему стали поступать звонки с предложениями «отстать от застройщика», выезд его машины из города заблокировали пять автомобилей ГИБДД и ППС, после этого началась «волна по СМИ».

«Правда, при мне пострелял знакомый из игрушечного автомата с воплями, что местный прокурор Боровков плющит его. Теперь звонят люди с предложениями „не трогать прокурора Боровкова“ в размен на видео. Смешно», — пояснил депутат.

Однако очевидцы происшествия утверждают, что стрельбу открыл Ионин, пишет www.znak.com




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