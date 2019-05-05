34 минуты назад
Неадекватный мужчина гонялся за детьми и пытался перерезать себе горло
Поздно вечером 3 мая в поселке Тракторостроителей задержали странного мужчину. Свидетели задержания утверждают, что он гонялся за детьми.
Свидетели говорят, что раньше этого мужчину в поселке никогда не видели, а его поведение было крайне неадекватным.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что задержанный назойливо приставал к жителям поселка требуя спиртное. О детях, к которым приставал неадекватный человек, полицейским ничего не известно.
Путин