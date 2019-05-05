Неадекватный мужчина гонялся за детьми и пытался перерезать себе горло

Поздно вечером 3 мая в поселке Тракторостроителей задержали странного мужчину. Свидетели задержания утверждают, что он гонялся за детьми.



По словам очевидцев произошедшего, в роще за городским Дворцом культуры невменяемый мужчина увязался за возвращающимися домой детьми. Крики услышали прохожие, они задержали мужчину и оттащили его к площади перед ДК. Здесь он достал из кармана лезвие и попытался перерезать себе горло. Позже мужчину передали полицейским.



Свидетели говорят, что раньше этого мужчину в поселке никогда не видели, а его поведение было крайне неадекватным.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что задержанный назойливо приставал к жителям поселка требуя спиртное. О детях, к которым приставал неадекватный человек, полицейским ничего не известно.

