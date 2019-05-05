Происшествия

34 минуты назад

Неадекватный мужчина гонялся за детьми и пытался перерезать себе горло

2 643
#алкоголь #наркотики
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Неадекватный мужчина гонялся за детьми и пытался перерезать себе горло

Поздно вечером 3 мая в поселке Тракторостроителей задержали странного мужчину. Свидетели задержания утверждают, что он гонялся за детьми.

По словам очевидцев произошедшего, в роще за городским Дворцом культуры невменяемый мужчина увязался за возвращающимися домой детьми. Крики услышали прохожие, они задержали мужчину и оттащили его к площади перед ДК. Здесь он достал из кармана лезвие и попытался перерезать себе горло. Позже мужчину передали полицейским.

Свидетели говорят, что раньше этого мужчину в поселке никогда не видели, а его поведение было крайне неадекватным.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что задержанный назойливо приставал к жителям поселка требуя спиртное. О детях, к которым приставал неадекватный человек, полицейским ничего не известно.
2 643
#алкоголь #наркотики
1

Комментарии (1)

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Путин

16 минут назад
Нужно больше праздников !. И как можно дольше !.
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