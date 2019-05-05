Вот лозунг наш на Первомай: «Не отвлекайся, наливай!»

Итоги недели.

Эта неделя для работоспособного населения была необычайно короткой - всего два рабочих дня. Какая неделя - такие и новости.. Об этом стало известно на состоявшейся во вторник внеочередной 48 сессии Липецкого горсовета. Депутаты рассмотрели доработанный проект изменений Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города и проголосовали за кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. В состав было предложено включить первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова («ЕР»), депутатов Светлану Бессонову («ЕР»), Николая Быковских (КПРФ), Александра Попова (ЛДПР), Людмилу Яськову («Пенсионеры России»), заместителя председателя ЛРО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктора Иванова.- Я хотел бы в очередной раз озвучить позицию КПРФ. Мы понимаем, что это не выборы, а назначение. Прямые выборы отменили не вчера. Среди нас есть депутаты, которые похоронили избирательное право в Липецке. Они энтузиазмом назначали на должность Главы Липецка господина Иванова. С не меньшим оптимизмом они его потом и сдали. Вы просто-напросто участвуете в похоронах избирательного процесса. То, что случится, будет не выборами, а назначением, - заявил депутат-коммунист Николай Быковских.У депутата Николая Быковских спросили, не хочет ли он взять самоотвод в связи с его позицией?- Нет. Хочу посмотреть на подоплеку того, что будет происходить. Чтобы потом сообщить об увиденном своим избирателям, - сказал Николай Быковских.Безусловно, явный фаворит будущего конкурса - и.о. главы Липецка Евгения Уваркина (уходя, глава Липецка Сергей Иванов назначил ее первым заместителем мэра). Если пользоваться терминологией скачек, Уваркина на несколько корпусов ближе к финишу, чем кто-либо из ее пока не известных соперников. Интригой конкурса может стать лишь количество желающих испытать свои силы в отборе кандидатов на вакантную должность мэра.Согласно ст. 47 Устава Липецка, главу города избирают не на прямых выборах, а в стенах городского Совета депутатов. Срок полномочий главы Липецка - пять лет.А вот студентам педагогического университета не надо ломать голову над тем, кто будет главным в их альма-матер:. Она обошла коллегу-конкурента, проректора по учебной работе Анатолия Комкова, с перевесом в 55 голосов.Новые веяния - игры в демократию среди госслужащих - добрались и до медицины.. К участию в нем будут допущены не только проживающие в регионе медики, но и врачи из ЦФО. Цель конкурса - «выявление наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями».А вот какие комментарии к ситуации в здравоохранении оставили читатели GOROD48.: «Давно надо было заняться этим вопросом. Но некому было. Развели бардак. Врачи на взятках умудряются купить дорогие машины и квартиры. Я уж не говорю о главных врачах. А где ж сострадание и прочие качества к простым пациентам? Вот и ставит большинство людей себе диагноз, вводя свои симптомы в поисковик в интернете. В Липецке отсталые специалисты и медицина. Заелись. Ротация врачей для начала нужна».: «Какое лечение в этом государстве? Вы о ЧЁМ? Министр Скворцова уже проговаривается, что люди болеют, так как ведут НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Чтобы взбодрить народ и продлить ему жизнь, правительство придумало увеличить пенсионный возраст. Вспомните, как нам показывали бодрых старушек, которые поют и танцуют...».Более 280 тысяч просмотров и свыше 1200 комментариев собрала новость о липецком «предпенсионере» Юрии Перегудове, который удумал судиться с премьер-министром России, требуя от него 1 млн рублей компенсации морального вреда за повышение пенсионного возраста в России (липчанин почему-то решил, что роль первой скрипки а этом деле сыграл именно Дмитрий Медведев). Процесс в первой инстанции Перегудов проиграл, и обратился с апелляционной жалобой в областной суд.50-летний Юрий Перегудов более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда на НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а сейчас стоит на бирже труда: в четырех местах ему уже отказали в работе. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать пять лишних лет, чтобы уйти на отдых. Мужчина решил, что правительство РФ, нарушив его планы на пенсию, нанесло ему моральный вред. Миллион рублей - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы.В областном суде Юрий Перегудов стоял на своем: повышение пенсионного возраста сейчас недопустимо и незаконно. Липчанин нашел только одно логичное объяснение необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению, государство нерационально использует бюджет: проводит крупные международные соревнования, интегрирует новые территории и ведет военные кампании. Соответственно, денег на своих пенсионеров из-за этих расходов не остается. Социальное спокойствие напрямую зависит от отказа от необдуманных, по мнению Перегудова, трат из казны на внешнеполитической арене. Повышением пенсионного возраста правительство прикрыло свои ошибки и возложило их исправление на самых безропотных - предпенсионеров., но процесс все равно выиграл. Ну, Дмитрий Анатольевич везунчик известный…На этой неделе случился Первомай. Казалось бы, это был повод, чтобы еще раз проговорить тему повышения в России пенсионного возраста. Тем более, что профсоюзные взносы в регионе выплачивают 126 848 человек (в структуре членских организаций Федерации - 1145 первичных и объединенных профсоюзных организаций). Однако в праздничные колонны вряд ли влились даже 7 тысяч человек, которых ждал 72-летний лидер областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» Анатолий Жидких. При этом половина участников шествия и вовсе не являлась членами профсоюзов, а была студенческой молодежью. Поэтому в Липецке прошелМощный, как скала, лидер липецких профсоюзов Анатолий Жидких из года в год говорит с трибуны одно и то же: о падении жизненного уровня, о бедности работающего населения (а «работающий человек не должен быть бедным»), о желании работодателей еще больше ущемить права и свободы человека труда и о неком успешном противостоянии профсоюзов пагубным тенденциям. А что еще говорить могучему старику, стоящему у кормила областной профсоюзной организации с 1996 года! Профсоюзы абсолютно отказались от борьбы за права трудящихся, уйдя в кабинетную мышиную возню.С красными знаменами на Первомай вышли только верные ленинцы-сталинцы. Как это было, смотрите в статьеВообще, что такое Первомай сегодня? Для пожилых людей - повод вспомнить молодость. Для КПРФ - напомнить о себе. Для власти… А черт его знает, что такое 1 мая для тех, кто сегодня определяет внутреннюю и внешнюю политику! Когда-то Первомай был Международным днем солидарности трудящихся - мы, в подавляющем большинстве невыездные, смотрели два телеканала и искренне думали, что европейцы и американцы все как один стоят в очередях за миской супа или на биржу труда. А сейчас по уровню жизни, или, как сегодня называют этот замер, индексу человеческого развития, Россия - на 49-м месте. Можно порадоваться, конечно, что Украина вообще в этом списке на 88-й строчке (что и делает сейчас то же телевидение), но, кажется, мы не то что не удержим свое место, а свалимся уже в этом году в пятый десяток этого рейтинга.В мировоззрении россиян причудливым образом сочетаются идеалы монархизма и коммунизма, язычества и христианства, империализма и интернационализма. У нас все хороши: Иван Грозный и Иосиф Сталин, Колчак и матрос Железняк, Ленин и печник… Образчиком такого мышления является липецкий сенатор, экс-губернатор региона Олег Королев. В своем твите 1 мая он скрестил ежа и ужа (см.).Под этим лозунгом демонстранты от ФПЛО несколько лет назад ходили на Первомай. Сейчас такого лозунга нет. Наверное, Анатолию Жидких он кажется экстремистским (в России вот уже пятый год подряд падает реальная заработная плата трудящихся). Деньги «работающему человеку» заменяют сомнительной славой.Так, ежегодно накануне 1 мая на предприятиях и в организациях обновляют Доски почета. В Липецке есть такая своя муниципальная Доска - у Быханова сада, у региона - своя, на площади Ленина. На этой неделе на улице Ленина открывали обновленную Доску почета (см.).Между тем региональное управление социальной защиты населения ищет умников для проведения исследования «Экспертно-аналитическое сопровождение Липецкой области в реализации пилотного проекта, направленного на сокращение бедности населения за счет развития системы социальной защиты населения в Липецкой области».. Перед аналитиками стоит действительно непростая задача: им нужно понять, почему липчане бедные и как это исправить?Тем временем GOROD48 спросил горожан:Наши респонденты почему-то не смогли однозначно ответить на этот вопрос. Среди них были даже те, кто считает, что построить карьеру можно без родственников и знакомых.. В общей сложности жителей многоквартирных домов оставят без горячей воды на месяц.. Мы поместили график отключений, из которого можно узнать, жители каких районов уже на следующей неделе будут мыться в тазиках перед тем, как влиться в «Бессмертный полк».. Геоглифами называют нанесенные на землю фигурные или геометрические узоры, длина которых, как правило, составляет больше 4-х метров. Геоглифы бывают настолько огромных размеров, что их можно разглядеть только с воздуха, как на плато Наска в Перу. В России есть свой геоглиф - Зюраткульский лось на Урале. И вот в районе села Буховое Чаплыгинского района члены сообщества «Открыватели. Путешествие из Липецка» обнаружили геоглиф, похожий на птицу.Над открытием дружно поржали.: «Кто-то выстриг рукотворный лес, а у них геоглиф! Ход вырубки можно сопоставить по спутниковым снимкам».: «же саблезубый журавль».: «Ключевое слово - Буховое».Не знаем, по трезвому ли расчету или по пьяни. Наш земляк, пользователь платформы «Российская общественная инициатива», считает, что нужно законодательно бороться с невнимательностью пешеходов:- Предлагаю внести в ПДД обязанность пешехода жестом уведомлять участников движения о намерении пересекать нерегулируемый пешеходный переход. Например, поднятая вверх рука. Необходимость поднимать руку будет заставлять пешехода концентрировать сознание на определении безопасности движения. А также будет некий визуальный контакт между водителем и пешеходом: водитель будет знать, что пешеход намеревается совершать маневр, а не просто стоит на тротуаре, что нередко бывает.Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 8 апреля 2020 года. Если к тому сроку идея наберет 100 000 подписей, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока за инициативу проголосовали всего 558 человек, против высказались 445.А вот что думают об инициативе земляки нашего земляка.: «Светофоры не нужны, пешеход будет свистеть или махать флагом».: «В странах третьего мира (так при социализме называли африканские страны) это было лет 30 тому. Я там подсмотрел и применяю по прибытию в свою страну. Срабатывает успешно. Инициативу поддерживаю!»: «Предлагаю, при пересечении дороги на нерегулируемом пешеходном переходе вместе с поднятой рукой показывать еще средний палец. При отсутствии такой жестикуляции водитель имеет право давить всех без разбора».: «Весеннее обострение продолжается».