Происшествия

7 минут назад

От порыва ветра на Советской развернуло светофор в обратную сторону

43
#ветер
От порыва ветра на Советской развернуло светофор в обратную сторону

Несколько минут назад в Липецк пришла прогнозируемая синоптиками и спасателями гроза.

В некоторых районах гремит гром, в центре начался приличный ливень. 

На улице Советской порывом ветра развернуло светофор в обратную сторону. Он теперь показывает сигналы не водителям, а работникам офисного здания.

Напомним, что из-за грозы без света остался район Опытной станции.
43
#ветер

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