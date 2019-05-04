Происшествия
7 минут назад
От порыва ветра на Советской развернуло светофор в обратную сторону
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Несколько минут назад в Липецк пришла прогнозируемая синоптиками и спасателями гроза.
В некоторых районах гремит гром, в центре начался приличный ливень.
На улице Советской порывом ветра развернуло светофор в обратную сторону. Он теперь показывает сигналы не водителям, а работникам офисного здания.
Напомним, что из-за грозы без света остался район Опытной станции.
На улице Советской порывом ветра развернуло светофор в обратную сторону. Он теперь показывает сигналы не водителям, а работникам офисного здания.
Напомним, что из-за грозы без света остался район Опытной станции.
43