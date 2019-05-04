Общество

18 минут назад

Из-за грозы в Липецке произошло аварийное отключение электричества

8 310
#гроза #отключения
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Из-за грозы в Липецке произошло аварийное отключение электричества

Без света остался район Опытной станции и несколько домов «Карьера». 

Из-за начавшейся в городе грозы целый район Липецка остался без света. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК», в 17.10 произошло аварийное отключение электроэнергии в районе Опытной станции. Кроме того, света нет в нескольких домах «Карьера».

Напомним, о надвигающейся грозе с сильным ветром несколько часов назад предупредили спасатели.
8 310
#гроза #отключения
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Комментарии (9)

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Заваркина

50 секунд назад
Наверное кариподенту молния в бошку саданула. Вот он и начал буробить. Смените кариподента он от этого удара молнии стал придурковатый.
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47466

1 минуту назад
Задолбали они уже Опытную с этими отключениями. Две капли выпало - готовься сидеть без света. Колхоз!
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NERZUL

2 минуты назад
КРАТЕР))))
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1

2 минуты назад
Смехдержава. От каждого пука природы рушится цивилизация 21 века
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Animal planet.

6 минут назад
Чё за картер? Чё только не прочитаешь на город 48.Жесть.
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Ворчун

8 минут назад
Похоже у Г48 выходные удались!)))
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Ворчун

9 минут назад
А где у нас район "КАРТЕРА"???
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Фокс

10 минут назад
Это какой-такой Картер? Джимми Картер или масляный картер?
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007

12 минут назад
Карьера и ниженки.все как всегда молния сверкнула и все отключилось в этой деревне
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