Из-за грозы в Липецке произошло аварийное отключение электричества

Без света остался район Опытной станции и несколько домов «Карьера».

Из-за начавшейся в городе грозы целый район Липецка остался без света. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК», в 17.10 произошло аварийное отключение электроэнергии в районе Опытной станции. Кроме того, света нет в нескольких домах «Карьера».



Напомним, о надвигающейся грозе с сильным ветром несколько часов назад предупредили спасатели.

