Общество
18 минут назад
Из-за грозы в Липецке произошло аварийное отключение электричества
8 310
Без света остался район Опытной станции и несколько домов «Карьера».
Из-за начавшейся в городе грозы целый район Липецка остался без света. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «ЛГЭК», в 17.10 произошло аварийное отключение электроэнергии в районе Опытной станции. Кроме того, света нет в нескольких домах «Карьера».
Напомним, о надвигающейся грозе с сильным ветром несколько часов назад предупредили спасатели.
Напомним, о надвигающейся грозе с сильным ветром несколько часов назад предупредили спасатели.
8 310
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